Üye Girişi
Hosteslik vadeden tacizcinin çıplak fotoğraf tuzağı - Son Dakika

Hosteslik vadeden tacizcinin çıplak fotoğraf tuzağı

05.10.2021 10:38
Hosteslik vadeden tacizcinin çıplak fotoğraf tuzağı, System.String[]

Özel bir havayolu şirketinde çalıştığını söyleyerek genç kızdan iş vaadiyle çıplak fotoğraflarını isteyen sanık, 'cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada 3 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Özel bir havayolu şirketinde çalıştığını söyleyerek genç kızdan iş vaadiyle çıplak fotoğraflarını isteyen sanık, 'cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada 3 bin lira para cezasına çarptırıldı. Duruşmada sanığın, "Ben sadece göz kararımla kendisine yardımcı olmak istedim" savunması pes dedirtti.

İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki B.E. isimli genç kız, 2018 yılında özel bir üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü'nden mezun oldu. İş aramaya başlayan B.E, bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığı U.Ç.'ye(26) kabin memuru olmak istediğini söyledi.

'VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİ BELİRLEYECEĞİM' YALANI

Özel bir havayolu firmasında kabin memuru olarak çalıştığını söyleyen U.Ç., genç kıza iş başvurusu için iç çamaşırlı video ve fotoğraflarının olması gerektiğini, bunlarla vücut kitle indeksini belirleyeceklerini, bu şekilde kabin görevlisi olarak çalışmaya uygun olup olmadığının değerlendirileceğini söyledi. Genç kızdan çıplak fotoğraf ve videoları göndermesini istedi. B.E.'nin bu talebini reddetmesi üzerine, defalarca kez genç kızı arayarak çıplak fotoğraflarını göndermesi için ikna etmeye çalıştı.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sanığın aramalarından rahatsız olan B.E., savcılığa başvurarak U.Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından U.Ç. hakkında "cinsel taciz" suçundan 4 buçuk aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, müşteki B.E. ve sanık U.Ç. katıldı.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Müşteki B.E., bir arkadaşı aracılığıyla sanıkla tanıştığını, kendisine kabin memuru olmak istediğini söylediğini, sanığın kendisinden çıplak fotoğraf ve videoalarını göndermesi halinde vücut kitle indeksinin belirleneceğini ve ona göre işe alınacağını söylediğini anlattı. Daha sonra kendisini defalarca kez aradığını ancak cevap vermediğini söyleyerek, "Şikayetçiyim, cezalandırılsın" dedi.

Sanık U.Ç. savunmasında, "Ben olay tarihinde kabin memurluğu sınavına girmiştim. Müşteki de bu işe girmek istiyordu, benimle iletişime geçti. Ben de kendisine boy, kilo ve kitle indeksine ilişkin bilgiler verdim" dedi.

"GÖZ KARARIMLA KENDİSİNE YARDIMCI OLMAK İSTEDİM"

Mahkeme hakimi sanığa, "Bir insanın fotoğrafıyla gerçekten vücut kitle indeksi ölçülür mü?" diyerek müştekiden çıplak fotoğraf isteyip istemediğini sordu. Sanık ise, "İç çamaşırlı fotoğraflarını istedim. Bu fotoğrafa bakıp kilo ve boyunu değerlendirecektim. Ben sadece kendi göz kararımla kendisine yardımcı olmak istedim" diyerek kendini savundu. "Hangi havayolu şirketinde çalışıyorsun?" sorusuna ise, "Ben eczacı kalfasıyım. Havayolu şirketinde çalışmıyorum" diye cevap verdi. Sanık U.Ç. son sözünde, "Yanlış anlaşıldım. Özür diliyorum" diyerek beraatini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, 3 yıla kadar hapsi istenen sanık U.Ç.'yi "cinsel taciz" suçundan 3 bin lira para cezasına çarptırdı.

(Gamze Erdemir/İHA)

Hosteslik vadeden tacizcinin çıplak fotoğraf tuzağı

Havacılık, İstanbul, Mahkeme, Taciz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hosteslik vadeden tacizcinin çıplak fotoğraf tuzağı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum 10:36 Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum 6 saat süren kesintiyi takip eden güvenlik uzmanları, sabotaj ihtimalinin üzerinde duruyor 10:28 6 saat süren kesintiyi takip eden güvenlik uzmanları, sabotaj ihtimalinin üzerinde duruyor Ucuz iPhone olarak piyasaya sürülen iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdı 10:25 Ucuz iPhone olarak piyasaya sürülen iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdı
8 ay önce 128 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara alıcı buldu 10:10 8 ay önce 128 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara alıcı buldu Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu 10:04 Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı 09:43 Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı
HSK, 13 hakim ve savcıyı FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç etti 09:25 HSK, 13 hakim ve savcıyı FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç etti Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı 09:15 Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı

Son Dakika Haberleri
10:35 Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum
10:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı
10:27 6 saat süren kesintiyi takip eden güvenlik uzmanları, sabotaj ihtimalinin üzerinde duruyor
10:26 Meteoroloji uyardı! 3 bölge için kar, sağanak ve fırtına geliyor
10:25 Ucuz iPhone olarak piyasaya sürülen iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdı
10:18 Acil toplantı çağrısı! Ali Koç, Vitor Pereira ve Mesut Özil'in arasında geçen olaydan rahatsız oldu!
10:09 8 ay önce 128 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara alıcı buldu
10:03 Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu
10:01 A Milli Takım'daki mecburi oyuncu değişikliğine Nihat Kahveci'den yorum: İlahi adalet
09:59 Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz
Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisine 2 yıla kadar hapis istemi Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisine 2 yıla kadar hapis istemi         
10:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Meteoroloji uyardı! 3 bölge için kar, sağanak ve fırtına geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölge için kar, sağanak ve fırtına geliyor         
10:27
Acil toplantı çağrısı! Ali Koç, Vitor Pereira ve Mesut Özil'in arasında geçen olaydan rahatsız oldu! Acil toplantı çağrısı! Ali Koç, Vitor Pereira ve Mesut Özil'in arasında geçen olaydan rahatsız oldu!         
10:18
Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı         
10:08
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi         
09:36
Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı         
09:20
İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi         
08:04
Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı         
07:46
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi         
21:53
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını "halka hizmet" olarak paylaşması tepki topladı         
19:25
Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor         
18:38
Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek         
15:57
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 10:46:31. #1.12#
SON DAKİKA: Hosteslik vadeden tacizcinin çıplak fotoğraf tuzağı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement