Üye Girişi
HSGM'den kreşlerde temaslı karantinası açıklaması - Son Dakika

HSGM'den kreşlerde temaslı karantinası açıklaması

28.10.2021 23:53
HSGM'den kreşlerde temaslı karantinası açıklaması

HALK Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden (HSGM), bazı medya organlarında yer alan, 'kreşlerde temaslı durumunda karantina süresinin 10 güne düşürüldüğü' şeklindeki haberlere ilişkin, "Temaslı Takibi ve Salgın Yönetimi Rehberi'nde, genel toplumda karantina süresinin 10 gün olması, okullarda (ilk, orta...

HALK Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden (HSGM), bazı medya organlarında yer alan, 'kreşlerde temaslı durumunda karantina süresinin 10 güne düşürüldüğü' şeklindeki haberlere ilişkin, "Temaslı Takibi ve Salgın Yönetimi Rehberi'nde, genel toplumda karantina süresinin 10 gün olması, okullarda (ilk, orta ve lise) ise 5'inci günde PCR negatif çıkması halinde karantinanın sonlandırılabileceği hükmü yer almıştır. 4 Ekim 2021 tarihinden itibaren sağlık veri tabanımızda bu şekilde işlem yapılmaktadır. Genel toplum ile ilk ve orta öğretim öğrencileri dışında farklı uygulamaya işaret eden ilave bir hüküm bulunmamaktadır" açıklamasında bulunuldu.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 'kreşlerde temaslı durumunda karantina süresinin 10 güne düşürüldüğü' yönünde yeni haberlerin basında yer alması nedeniyle kamuoyunda oluşan tereddütleri gidermek amacıyla konuya ilişkin açıklama yayımladı. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda getirilen karantina uygulamalarının hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Daha önce Bilim Kurulumuzun görüşü doğrultusunda aşılı olmayan kişilerin temaslı olması durumunda karantina süresinin 10 güne düşürülmesi, ancak 14 gün süreyle semptom takibi yapılması kararı alınmıştır. Temaslı Takibi ve Salgın Yönetimi Rehberi bu şekilde güncellenmiştir. Buna göre; genel toplumda karantina süresinin 10 gün olması, okullarda (ilk, orta ve lise) ise 5'inci günde PCR negatif çıkması halinde karantinanın sonlandırılabileceği hükmü yer almıştır. 4 Ekim 2021 tarihinden itibaren sağlık veri tabanımızda bu şekilde işlem yapılmaktadır. Genel toplum ile ilk ve orta öğretim öğrencileri dışında farklı uygulamaya işaret eden ilave bir hüküm bulunmamaktadır."

Haber:  Kaan ULU/ANKARA,


PCR Testi, 4 Ekim, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HSGM'den kreşlerde temaslı karantinası açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı 23:59 Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı CHP'den Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent iddiasına yalanlama! İşte adaylık için konuşulan 3 isim 23:21 CHP'den Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent iddiasına yalanlama! İşte adaylık için konuşulan 3 isim Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 52 il yağmura teslim olacak 22:50 Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 52 il yağmura teslim olacak
Derbi öncesi verdiği görüntü olay olmuştu! Aytaç Kara, Galatasaray'dan ayrılıyor 22:05 Derbi öncesi verdiği görüntü olay olmuştu! Aytaç Kara, Galatasaray'dan ayrılıyor 20:38 "Eli ayağı düzgün olsun" diyerek iş ilanı veren İbrahim Tatlıses, arayanların talebini beğenmeyince hemen vazgeçti Öldürdüğü sevgilisinin cesedini emniyete getiren katil zanlısı: Namus için yaptım 20:23 Öldürdüğü sevgilisinin cesedini emniyete getiren katil zanlısı: Namus için yaptım
Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü 18:44 Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü 16:59 Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü

Son Dakika Haberleri
22:31 28 Ekim korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç?
18:36 Galatasaray'da Sacha Boey hızının kurbanı oldu! Kulüp doktoru bile dönüş tarihini bilemiyor
18:34 Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi
18:34 Türkiye'nin yeni İHA'sı 'UÇBEY ilk kez sahaya çıktı! İşte 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri
17:23 Beşiktaş'ta deprem! Josef de Souza Hatayspor maçında sahaya çıkmayacak
17:19 Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah
17:04 İkranur cinayetinde amcaya yaş indirimiyle 11 yıl hapis, halaya iyi halden tahliye kararı verildi! Acılı aile yıkıldı
16:59 Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü
16:57 Fenerbahçe'den eski yönetici Mahmut Uslu'ya taraftarın tepkisini çeken gönderme
16:12 Kadir Gecesi'nde secde ettiği söylenen dut ağacının hikayesi, duyan herkesi şaşırtıyor
PSG'de Mbappe depremi! Burak Yılmaz'a karşı forma giyemeyecek PSG'de Mbappe depremi! Burak Yılmaz'a karşı forma giyemeyecek         
00:40
Barcelona'da Ronald Koeman sonrası sürpriz tercih! İşte Katalan devinin yeni hocası Barcelona'da Ronald Koeman sonrası sürpriz tercih! İşte Katalan devinin yeni hocası         
23:53
ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesi ve F-16 satışıyla ilgili sorulara çarpıcı yanıt ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesi ve F-16 satışıyla ilgili sorulara çarpıcı yanıt         
23:15
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratacak tezkere çıkışı: 'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratacak tezkere çıkışı: 'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz         
22:38
Mark Zuckerberg açıkladı! Facebook'un yeni adı Meta olacak Mark Zuckerberg açıkladı! Facebook'un yeni adı Meta olacak         
21:48
PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu         
20:26
CHP'nin tezkeredeki yabancı asker itirazına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yanıt: Evet dedikleri tezkerede de vardı CHP'nin tezkeredeki yabancı asker itirazına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yanıt: Evet dedikleri tezkerede de vardı         
20:16
Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah         
17:20
Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı         
15:12
5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor         
14:50
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme         
12:29
Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor         
12:19
Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu         
11:12
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 01:04:19. #1.11#
SON DAKİKA: HSGM'den kreşlerde temaslı karantinası açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement