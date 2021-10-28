Huawei, Avrupa bölgesindeki inovasyon odaklı çalışmalarını Viyana'da duyurdu - Son Dakika

"Huawei Avrupa İnovasyon Günü"nde şirketin Avrupa'da yaptığı yatırımlar ve küresel ısınma ile mücadele kapsamında geliştirilen teknolojiler konuşuldu.

Huawei'in her yıl düzenlenen önemli etkinliklerinden biri olan "Avrupa İnovasyon Günü" bu yıl Viyana'da gerçekleştirildi. Etkinlikte, çevrenin teknolojiyle korunması, dijital ekonomideki yenilikler ve genç yeteneklerin eğitimi gibi konu başlıkları sürdürülebilirlik ekseninde ele alındı. "Sürdürülebilir bir Avrupa için inovasyon" temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, bilgi teknolojileri (BT) endüstrisi temsilcileri, akademik kurumlar, medya kuruluşları ve kamu kurumlarının temsilcilerini bir araya getirdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan eski Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, "Huawei'in Avusturya'ya yenilikçilik ve yeşil çözümler konusunda daha fazla katkı yapmasını umuyorum. Barışçıl, başarılı ve güzel bir Avusturya ve Avrupa için birlikte çaba gösterelim." dedi.

Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Catherine Chen ise böylesine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Chen, "Avrupa ile dostluğumuz ve iyi ilişkilerimiz 20 yıldır devam ediyor. Bu birliktelik artık ulusal sınırları aştı ve birlikte mücadele ettiğimiz her dönemde güçlenerek, aramızda özel bir bağ oluşturdu. Bu süre boyunca kendimizi "Avrupa'da, Avrupa için" var olmaya ve tüm güçlü yönlerimizle Avrupa'ya katkıda bulunmaya adadık. Huawei, gelecekte de Avrupa'da dijital ekosistemin en önemli paydaşlarından biri olacaktır. İş ortaklarımızla birlikte çevreci teknolojiler alanında çalışırken, daha sürdürülebilir bir Avrupa için inovasyon odaklı çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Atıl durumdaki telefonlar tabiatı gözlemlemede kullanılıyor

Huawei, Avrupa İnovasyon Günü'nde, eğitim, ekoloji, sağlık ve gelişim alanlarını kapsayan küresel gelişim programı TECH4ALL'ın güncel proje ve faaliyetlerini de paylaştı. Atıl durumundaki akıllı telefonları ve yapay zeka teknolojisini kullanarak Amazon yağmur ormanlarındaki hareketleri gözleyen "Rainforest Connection" da dahil olmak üzere birçok TECH4ALL girişimi katılımcılarla paylaşıldı. Huawei ayrıca, Viyana Üniversitesi ile Neusiedl Gölü'ndeki bir araştırma projesi için iş birliğine gitti. Yine TECH4ALL girişimi kapsamında, "Guardian" olarak adlandırılan proje, iklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerini araştırmak ve yeni çevre koruma önlemleri geliştirmek için Huawei'in akıllı yazılım sistemlerini kullanacak.

Dijital bir Avrupa için 5G odaklı yenilikler

Son 20 yılda Avrupa pazarında dijitalleşmenin önemli bir destekçisi olan Huawei, etkinlikte farklı sektörlerde destek verdiği dijitalleştirme çalışmalarını paylaştı. Viyana'daki hastanelerde kullanılmak üzere 5G bağlantısı ile çalışan robotlar, insansız hava araçları ve 5G teknolojisi desteğiyle hayata geçecek Linz Akıllı Tarım Projesi ve Macaristan'da yer alan Avrupa'nın ilk tam bağlantılı akıllı limanı bu projelerden bazılarıydı.

Genç yeteneklerin eğitimine 35 milyon avro yatırım

Etkinlikte şirketin eğitim alanında yaptıkları desteklere dair bilgiler de paylaşıldı. Huawei Orta ve Doğu Avrupa ve Kuzey Avrupa Bölge Başkanı Phillip Gan, şirketin Avrupa özelindeki eğitim yatırımlarına vurgu yaptı. Dijital Avrupa'nın vasıflı iş gücüne sahip olması gerektiğinin altını çizen Gan, "Şirketler ve üniversiteler arasındaki iş birliği, bu iş gücünü elde etmek için son derece önemli. Bu tür iş birlikleri bilimin ve teknolojinin ilerlemesine fayda sağlarken sektörlerin gelişimini de destekler. Huawei, son 10 yılda Gelecek İçin Tohumlar gibi eğitim programları aracılığıyla Avrupa'da 30 binden fazla BT profesyonelinin eğitimine katkı sağladı. Önümüzdeki 5 yıl içinde genç yeteneklerin eğitimi için yaklaşık 35 milyon avro yatırım yapacağız. Bu program 500 bin kişiye fayda sağlayacak." şeklinde konuştu.

Huawei ayrıca Gelecek İçin Tohumlar burs programını da açıkladı. Şirket, program çerçevesinde 2,5 milyon avro yatırım yapmayı taahhüt etti. Huawei Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcısı Radoslaw Kedzia, proje kapsamında Avrupa'nın en iyi üniversiteleriyle iş birliğine gideceklerini söyledi.

Huawei Mobil Servisleri inovasyonla gelişiyor

Huawei Mobil Servisleri (HMS) ekosistemi, son birkaç ayda dünyanın en büyük üçüncü mobil ekosistemi haline geldi ve 5,1 milyon uygulama geliştiricinin dünya çapında 730 milyondan fazla aktif kullanıcıyla bağlantı kurmasına yardımcı oldu.

Etkinlikte HMS'ye dair detaylar veren Huawei Mobil Servisleri Avrupa Başkan Yardımcısı Dr. Jaime Gonzalo, etkinlik çerçevesinde, genç geliştiricilere sundukları yeni destek programını paylaştı. Gonzalo, 2021 yılının 3. çeyreğinin sonunda AppGallery'de yıllık bazda yüzde 81 artışla, 173 binden fazla HMS tabanlı uygulamanın yer aldığını söyledi.

Akıllı ve yenilikçi dijital deneyimlerle birlikte dijital zekanın geleceğini keşfetmek için 200'den fazla ülke ve bölgeden 4 bin ekip arasında yoğun bir rekabete sahne olan Huawei HMS Uygulamaları İnovasyon Yarışması'nın kazananları da Avrupa İnovasyon Günü'nde açıklandı. Finale kalan 600 takım, kadınları teknoloji alanında desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan, "HMS Teknoloji Kadınları Ödülü" kategorisi için de yarıştı."

Huawei Avrupa İnovasyon Günü etkinliği, bu yıl ilk kez 5G bağlantısıyla canlı yayınlandı. Etkinlik alanında ayrıca, katılımcıların akıllı madencilik çözümleri ve artırılmış gerçeklik oyunları gibi 5G uygulamalarını deneyimleyebileceği bir demo aracı da yer aldı.