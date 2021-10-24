Üye Girişi
HÜDA PAR, Diyarbakır'da "Gençlik Şöleni" düzenledi - Son Dakika

HÜDA PAR, Diyarbakır'da "Gençlik Şöleni" düzenledi

24.10.2021 13:28
HÜDA PAR, Diyarbakır'da

Diyarbakır'da, HÜDA PAR Gençlik Kolları İl Başkanlığı tarafından "Gençlik Şöleni" düzenlendi.

Diyarbakır'da, HÜDA PAR Gençlik Kolları İl Başkanlığı tarafından "Gençlik Şöleni" düzenlendi.

"Gençlik Kuşaklara Sığmaz" sloganıyla merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki nevruz alanında gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başladı.

Etkinlikte daha sonra satranç, masa tenisi turnuvası, koşu, yumurta, penaltı ve halat çekme yarışması yapıldı.

Etkinliğe katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da gençlerle bir süre masa tenisi oynadı.

Yapıcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, HÜDA PAR Gençlik Kolları Genel Merkezinin gençlere yönelik çeşitli aktiviteler geliştirdiğini söyledi.

Gençliğe yönelik bu tür etkinliklerin sürekli hale getirileceğini dile getiren Yapıcıoğlu, "Etkinliğin startını buradan verdik. İnşallah önümüzdeki hafta da İstanbul'da olacak. Bu etkinliklerle gençleri sportif faaliyetlerle bir araya getirmiş oluyoruz. Amacımız bedenen, ruhen ve zihnen güçlü bir gençlik yetiştirmeye çalışmak." dedi.

Bu çalışmaların sürekli olacağını dile getiren Yapıcıoğlu, yoğun bir katılım beklediklerini aktardı.

Yapıcıoğlu, "Hem gençlerin kaynaşmasını sağlamak hem maneviyatını güçlendirme çalışmaları sağlamak hem de onları bazı yanlış yönlendirmelerden muhafaza etmek. Kendimiz olmayı gençlerimize öğretmeliyiz. Kendi kökleri üzerinde yükselme şuurunu onlara kazandırmayı hedefliyoruz. Allah bu niyetimizi hayırla sonuçlandırsın." diye konuştu.

Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyarbakır, Bağcılar, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HÜDA PAR, Diyarbakır'da 'Gençlik Şöleni' düzenledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İğrenç olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları yakasını ele verdi 13:19 İğrenç olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları yakasını ele verdi Hollywood yıldızı Salma Hayek'ten Ajax'ın futbolcusu Alvarez'e şaşırtan telefon! Transferde araya girdi 12:53 Hollywood yıldızı Salma Hayek'ten Ajax'ın futbolcusu Alvarez'e şaşırtan telefon! Transferde araya girdi İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var 11:49 İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var
6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu 11:12 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi 11:08 Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira 10:31 Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira
Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar 10:27 Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar İstanbul'da evlerin içerisine kadar girdi! Akrepler öldürülse bile ikiye ayrılıyor, tek ısırığı felç ediyor 10:09 İstanbul'da evlerin içerisine kadar girdi! Akrepler öldürülse bile ikiye ayrılıyor, tek ısırığı felç ediyor

Son Dakika Haberleri
12:55 Bu yumurta diğerlerinden farklı! Deve kuşu yumurtasını almak için birbirleriyle yarıştılar
12:54 Fırtına Kremlin'de kurulan iskeleyi yıktı, Kızıl Meydan bir süre ziyarete kapatıldı
12:53 Hollywood yıldızı Salma Hayek'ten Ajax'ın futbolcusu Alvarez'e şaşırtan telefon! Transferde araya girdi
12:51 G20 öncesi son Kabine toplantısı! Kritik 3 konu başlığı masaya yatırılacak
12:50 Dükkanın kamerasında yansıyan ilginç detay! Melek benzeri parıltı görenleri korkuttu
11:50 Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kalede Berke Özer olacak
11:48 İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var
11:26 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu
11:22 Felipe Melo, cazip teklifi Galatasaray için reddetti
11:09 HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar         
13:28
19 aylık Murat'ın midesinden 17 boncuk mıknatıs çıkarıldı 19 aylık Murat'ın midesinden 17 boncuk mıknatıs çıkarıldı         
12:58
G20 öncesi son Kabine toplantısı! Kritik 3 konu başlığı masaya yatırılacak G20 öncesi son Kabine toplantısı! Kritik 3 konu başlığı masaya yatırılacak         
12:52
15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu         
11:26
HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler         
11:10
Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
10:55
Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli         
10:29
Seren Serengil, Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı         
10:10
Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı         
10:08
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 13:33:12. #1.13#
SON DAKİKA: HÜDA PAR, Diyarbakır'da "Gençlik Şöleni" düzenledi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement