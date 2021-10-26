HUDER Genel Başkan Yardımcısı Gücüyener'den 10 büyükelçinin açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkan Yardımcısı, Pınar Turhanoğlu Gücüyener, 10 büyükelçinin, tutuklu Osman Kavala'ya ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, Türkiye'nin egemenlik haklarının tartışma konusu edilemeyeceğini bildirdi.

Derneğin Eskişehir Şube Başkanı da olan Gücüyener, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yargılaması devam eden ve tutukluluğu süren bir kişinin serbest bırakılması gerektiğine ilişkin bir açıklamanın, Kanada, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç ve ABD büyükelçilikleri tarafından yapıldığını anımsatarak, söz konusu kişinin yargılamasında, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırma veya bu düzen yerine başka bir düzen getirme veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemek", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemek" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırma veya görevlerini yapmasını tamamen engellemek" ile suçlandığını kaydetti.

"Söz konusu talep, bağımsız Türk yargısına talimat verme çabasından başka bir şey değildir"

Türkiye'nin egemenlik haklarının tartışma konusu edilemeyeceğini ifade eden Gücüyener, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Bildiğiniz gibi ülkemizde yargılaması devam eden ve tutukluluğu süren kişi hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir. Böyle bir kimsenin serbest bırakılmasına ilişkin söz konusu talep, bağımsız Türk yargısına talimat verme çabasından başka bir şey değildir. 10 ülkenin büyükelçilerinin bu kimsenin serbest bırakılmasını içerir talepleri sonrası Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizde bulunan büyükelçilerin Türkiye'nin iç işlerine karışmaları sebebi ile 'istenmeyen kişi' ilan edilerek ülkemizden çıkarılmalarına ilişkin işlemlerin başlatılması talimatı verdiğini Eskişehir'den ifade etmişlerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından ortak açıklama yayınlayan büyükelçiler, Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesine riayet edeceklerini kamuoyuna duyurmuşlardır."

Gücüyener, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinin "Kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir" hükmünü içerdiğini belirtti.

Bu son beyanın Türk yargı bağımsızlığına müdahale girişiminden geri adım olduğunu işaret eden Gücüyener, açıklamasını şöyle devam etti:

"Her egemen devlette olması gerektiği gibi, Türkiye'nin yargı bağımsızlığı tartışma konusu dahi edilemez. Ülkemizde bulunan büyükelçilerde de dahil hiç kimsenin yargıya talimat veremeyeceği açıktır. Beklentimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi bundan sonra gerek bu ülkelerin yöneticilerinin ve gerekse bütün dünya ülkelerinin yöneticilerinin Türkiye'nin dışarıdan talimatla yönetilemeyecek bir ülke olduğu konusundaki tavrını hiçbir zaman değiştirmeyeceğini bilmeleri ve buna göre davranmalarıdır."