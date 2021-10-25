Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular - Son Dakika

Adana'da iki sürücü, çarpışan lüks araçlardan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarında meydana geldi. Yolda seyir halinde olan Halil Aybek yönetimindeki 01 TT 686 plakalı otomobil, kavşaktan çıkan Cem İğdem yönetimindeki 01 ACN 069 plakalı ciple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, cip ise takla atıp ters döndü. Kazada yaralanan sürücülerden İğdem, alev alan cipten çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Bu sırada cipin deposundan akaryakıt sızmaya başladı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri yanan aracı söndürürken, hafif yaralanan sürücüler ise ayakta tedavi edildi. Bu sırada şoka giren otomobil sürücüsü Aybek'in, akaryakıt sızdıran cipin yanında sigara içmek istemesi dikkat çekti. İtfaiye ekiplerince uyarılan Aybek, aracın yanından uzaklaştırıldı.

Araçların çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA