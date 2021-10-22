Hürrem Sultan'ın portresi İngiltere'de açık artırmada satışa sunulacak - Son Dakika

Sotheby's müzayede evi
Hürrem Sultan'ın portresi
Müzayede evi çalışanı ile röportaj
19. yüzyıldan kalma Babür gözlüğü
Müzayede evindeki eserler
İngiltere'nin başkenti Londra'da müzayede evi Sotheby's, Hürrem Sultan'ın 16. yüzyıl sonları veya 17. Yüzyıl başlarında yapıldığı düşünülen portresini, 27 Ekim'de açık artırmada satışa sunacak. Eser için biçilen değer 100-150 bin Sterlin arasında.
Kaynak: AA
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