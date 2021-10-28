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Husilerden, Marib'in el-Cerşe bölgesine balistik füzeyle saldırı - Son Dakika

Husilerden, Marib'in el-Cerşe bölgesine balistik füzeyle saldırı

28.10.2021 05:12
Husilerden, Marib'in el-Cerşe bölgesine balistik füzeyle saldırı

Yemen'in Marib ilindeki el-Cerşe'ye, İran destekli Husiler tarafından balistik füze fırlatıldı.

Yemen'in Marib ilindeki el-Cerşe'ye, İran destekli Husiler tarafından balistik füze fırlatıldı.

Yemen Kültür ve Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran destekli Husiler tarafından Marib'e bağlı el-Cuba ilçesinin Cerşe bölgesine İran yapımı balistik bir füzenin fırlatılmasını en sert şekilde kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Balistik füzenin bir mescit ile sivillere ait 4 evi yıktığını belirten el-İryani, ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

El-İryani, Husilerin, Yemenlileri sistematik bir göçe zorladıklarını vurgulayarak, Birleşmiş Milletlerin de bu askeri tırmanışı durdurmakta aciz kaldığını kaydetti.

Saldırıya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Twitter, Yemen, Füze, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Husilerden, Marib'in el-Cerşe bölgesine balistik füzeyle saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Husilerden, Marib'in el-Cerşe bölgesine balistik füzeyle saldırı - Son Dakika
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