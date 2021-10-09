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Husilerden Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Havalimanı'na İHA'lı saldırı: 10 yaralı - Son Dakika

Husilerden Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Havalimanı'na İHA'lı saldırı: 10 yaralı

09.10.2021 09:39
Husilerden Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Havalimanı'na İHA'lı saldırı: 10 yaralı

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Havalimanı'na insansız hava aracı ile gerçekleştirdiği saldırıda 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Havalimanı'na insansız hava aracı ile gerçekleştirdiği saldırıda 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada, İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın Cizan'daki Kral Abdullah Havalimanı'na dün gece geç saatlerde insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, saldırı sonucu 6'sı Suudi Arabistanlı, 3'ü Bangladeşli ve 1'si Sudanlı olmak üzere toplam 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Havalimanında maddi hasar meydana geldiği de aktarıldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Sözcüsü Tuğgeneral Turki Al-Malki daha sonra yaptığı açıklamada, bu sabah erken saatlerde ikinci bir İHA saldırısının engellendiğini söyledi. Söz konusu ikinci saldırıya ilişkin detay vermeyen Al-Maliki, "Husi milisleri, sivilleri hedef alarak etik olmayan uygulamalarını sürdürüyor. Sivil bir havalimanını hedef almak, geleneksel Uluslararası İnsancıl Hukuk uyarınca özel koruma sağlanan sivillerin kasıtlı olarak hedef alınması anlamına geliyor ve bu nedenle savaş suçu teşkil edebilir" diye konuştu.

Al-Maliki ayrıca, sivilleri düşmanca saldırılardan korumak için tüm operasyonel önlemlerin alındığını söyledi. - RİYAD

Husilerden Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Havalimanı'na İHA'lı saldırı: 10 yaralı
Husilerden Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Havalimanı'na İHA'lı saldırı: 10 yaralı
Husilerden Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Havalimanı'na İHA'lı saldırı: 10 yaralı

Suudi Arabistan, Saldırı, Yemen, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Husilerden Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Havalimanı'na İHA'lı saldırı: 10 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Husilerden Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Havalimanı'na İHA'lı saldırı: 10 yaralı - Son Dakika
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