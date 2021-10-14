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Husilerin saldırıları altındaki Marib kentinin Abdiya ilçesi afet bölgesi ilan edildi - Son Dakika

Husilerin saldırıları altındaki Marib kentinin Abdiya ilçesi afet bölgesi ilan edildi

14.10.2021 13:26
Husilerin saldırıları altındaki Marib kentinin Abdiya ilçesi afet bölgesi ilan edildi

Yemen'in üç haftadır Husilerin saldırılarına maruz kalan Marib kentindeki Abdiya ilçesinin "afet bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Yemen'in üç haftadır Husilerin saldırılarına maruz kalan Marib kentindeki Abdiya ilçesinin "afet bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Marib'deki Halk Sağlığı ve Nüfus Bakanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin bölgedeki tek hastaneyi bombalaması ve saldırılarını sürdürmesi sebebiyle bölgede insanlık dramı yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu sivillere ait evlerin bombalandığı ayrıca bir hastanenin çocuk bölümünün de hedef alındığı ifade edildi.

Saldırının hastanede büyük bir yıkıma sebep olduğu aktarılırken, hasta ve yaralıların zorunlu olarak hastaneden tahliye edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne, Abdiya'daki kötüye giden insani duruma acilen müdahale etmesi ve ilçedeki acil tıbbi hizmetlerin ivedilikle sağlanması çağrısında bulunuldu.

Yemen Hak ve Özgürlükler Ağı bugünkü açıklamasında Marib kentinde Husilerin son üç haftadır düzenlediği saldırılarda 9 sivilin öldüğünü, 123 sivilin yaralandığını bildirmişti.

Yemen hükümetindan daha önce yapılan açıklamada, Marib'e bağlı Abdiya ilçesinin Husiler tarafından kuşatma altında tutulmaya devam etmesi durumunda insani bir felaketle karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulunulmuştu.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Yemen, Marib, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Husilerin saldırıları altındaki Marib kentinin Abdiya ilçesi afet bölgesi ilan edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Husilerin saldırıları altındaki Marib kentinin Abdiya ilçesi afet bölgesi ilan edildi - Son Dakika
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