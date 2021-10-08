Husumetlisinin boynunu kırarak öldüren hükümlü 3 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

Denizli'de 6 yıl önce kavga ettiği husumetlisinin boynunu kırarak öldüren ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, 3 yıl sonra JASAT'ın başarılı operasyonuyla yakalandı.

Denizli'nin Sevindik Mahallesinde 2015 yılında meydana gelen olayda; gece geç saatlerde aralarında küslük olduğu kaydedilen İbrahim Ç. ile Mehmet Tetikel (32) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tetikel birden yere yığılırken, İbrahim Ç. olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Tetikel'in boynunun kırılarak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede yaptığı araştırmada İbrahim Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Devam eden sürecin ardından serbest bırakılan zanlı, 2018 yılında 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kayıplara karışan İbrahim Ç.'den haber alamayan ekipler yakalanması için arama çalışması başlattı.

3 yıl sonra JASAT tarafından yakalandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında İbrahim Ç.'nin yerini Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Dayılar Mahallesinde tespit etti. Akrabalarında kaldığı öğrenilen hükümlü için ekipler operasyon düzenleyerek kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, kesinleşmiş hapis cezasından dolayı adliyedeki imzasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ