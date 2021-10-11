Üye Girişi
Hüyük'te çiftçilere TARSİM tanıtıldı - Son Dakika

Hüyük'te çiftçilere TARSİM tanıtıldı

11.10.2021 15:20
Hüyük'te çiftçilere TARSİM tanıtıldı

Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, çiftçilere Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) tanıtıldı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, çiftçilere Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) tanıtıldı.

Hüyük Belediyesi Kültür Etkinlikleri salonunda Konya TARSİM Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen toplantıda katılımcılara 2022 yılı yenilikleri hakkında da bilgiler verilirken, kuraklık ve dolu zararı gibi olumsuzluklarda bu sigortaların yaptırılmasının üreticiyi mağdur olmaktan kurtaracağına işaret edildi.

Toplantıya, Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Adem Başaran, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, Hüyük Organik Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Muammer Özer, mahalle muhtarları ile çok sayıda üretici katıldı.

Hüyük'te çiftçilere TARSİM tanıtıldı

Hisarcık, Tarım, Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hüyük'te çiftçilere TARSİM tanıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Eli kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir 15:23 Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Eli kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu 15:18 Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu Sahnede dekorun altında kalan tiyatrocu yaşamını yitirdi! Seyirciler gösterinin devamı zannetti 15:09 Sahnede dekorun altında kalan tiyatrocu yaşamını yitirdi! Seyirciler gösterinin devamı zannetti
Ahmet Çakar, Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı 15:04 Ahmet Çakar, Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı Naci Görür'den 7.3'lük deprem yaşayan Van'la ilgili çok önemli açıklama: Daha büyüğü gelebilir 14:56 Naci Görür'den 7.3'lük deprem yaşayan Van'la ilgili çok önemli açıklama: Daha büyüğü gelebilir Ezeli rakipten tarihi anlaşma! Galatasaraylılar, Fenerium'dan kendi formalarını alabilecek 14:33 Ezeli rakipten tarihi anlaşma! Galatasaraylılar, Fenerium'dan kendi formalarını alabilecek
Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti 14:29 Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü servis kazasının haberini ölümden dönen öğrenci vermiş 14:10 Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü servis kazasının haberini ölümden dönen öğrenci vermiş

Son Dakika Haberleri
15:17 Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu
15:16 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 11 Ekim 2021
15:05 Kıskançlık krizine giren adam, silahla öldürdüğü karısının başında dakikalarca bekledi
15:03 Ahmet Çakar, Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı
15:00 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi
14:55 Naci Görür'den 7.3'lük deprem yaşayan Van'la ilgili çok önemli açıklama: Daha büyüğü gelebilir
14:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi
14:33 Ezeli rakipten tarihi anlaşma! Galatasaraylılar, Fenerium'dan kendi formalarını alabilecek
14:22 Memur-Sen'den 3600 ek gösterge konusunda açıklama: Çalışmalara kasım ayında start verilecek
14:13 Mesut Özil'in gizemli fotoğrafının arkasındaki sır ortaya çıktı! James Rodriguez'e özendi
Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma         
15:24
Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Türk futbol tarihinin satış rekoru kırılacak Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Türk futbol tarihinin satış rekoru kırılacak         
15:22
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 11 Ekim 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 11 Ekim 2021         
15:17
Kıskançlık krizine giren adam, silahla öldürdüğü karısının başında dakikalarca bekledi Kıskançlık krizine giren adam, silahla öldürdüğü karısının başında dakikalarca bekledi         
15:06
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi         
15:01
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi         
14:46
Prof. Dr. Hakkı Şimşek, uyardı: Vakit geçirmeden doktora görünün Prof. Dr. Hakkı Şimşek, uyardı: Vakit geçirmeden doktora görünün         
14:31
Memur-Sen'den 3600 ek gösterge konusunda açıklama: Çalışmalara kasım ayında start verilecek Memur-Sen'den 3600 ek gösterge konusunda açıklama: Çalışmalara kasım ayında start verilecek         
14:22
Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü         
14:05
Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi         
13:50
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar         
12:23
Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti         
12:06
Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı         
11:20
Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi         
10:36
Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor         
10:22
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 15:29:02. #1.13#
SON DAKİKA: Hüyük'te çiftçilere TARSİM tanıtıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement