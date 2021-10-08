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İBB Başkanı İmamoğlu, 'Mustafa Canlı Bilim Sanat Merkezi' projesini tanıttı - Son Dakika

İBB Başkanı İmamoğlu, 'Mustafa Canlı Bilim Sanat Merkezi' projesini tanıttı

08.10.2021 16:43
İBB Başkanı İmamoğlu, 'Mustafa Canlı Bilim Sanat Merkezi' projesini tanıttı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı adına Gümüşhane'de İBB tarafından yaptırılacak Bilim Sanat Merkezi Okulu'nun tanıtım törenine katıldı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı adına Gümüşhane'de İBB tarafından yaptırılacak Bilim Sanat Merkezi Okulu'nun tanıtım törenine katıldı.

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen yıl 22 Aralık'ta yaşamını yitiren Trabzonspor'un eski başkan ve teknik direktörlerinden Özkan Sümer'in Maçka ilçesindeki mezarını ziyaret etti. Sümer'in mezarına çiçek bırakan ve dua eden İmamoğlu, "Büyük iz bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Bilge kişiliğiyle anılarımızda taze kalacaktır. Benim açımdan çok değerli bir insandı" dedi.

İmamoğlu, daha sonra İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü iken 26 Eylül 2020'de koronavirüsten ölen Mustafa Canlı'nın adının yaşatılması için İBB tarafından yaptırılacak 'Mustafa Canlı Bilim Sanat Merkezi Okulu'nun' proje tanıtımı törenine katılmak üzere Gümüşhane'ye geçti.'GÜZEL BİR İŞ YAPIYORUZ, İYİ Kİ YAPIYORUZ'Buradaki törende Mustafa Canlı'yı rahmetle anan İmamoğlu, "Mekanı cennet olsun, güzel bir insandı, Gümüşhane'ye, bürokrasiye hizmet etti ve fani dünyadan göçtü. Göçtü ama hala hizmet etmeye devam ediyor. Bu gururu yaşayarak acınız hafiflesin. Bu güzel eğitim yuvası onun emeğinin karşılığı olarak Gümüşhane'mize hayırlı uğurlu olsun. Dünyada insana hizmet çok kutsaldır, yaşama hizmet, hayata hizmet, doğaya hizmet, dolayısıyla yaradanın yarattığı her şeye hizmet güzel duygulardır, güzel şeylerdir. Gerçekten güzel bir iş yapıyoruz, iyi ki yapıyoruz. Bugün burada güzel bir işe hep beraber 'Bismillah' diyeceğiz. Mustafa Canlı'ya rahmet diliyoruz, sizlere tekrar sabır ve başsağlığı diliyorum. Önümüzdeki eğitim dönemine bu eğitim kurumunu yetiştireceğiz söz veriyoruz. En kaliteli ve en yakışan biçimde yetiştireceğiz içinde teknik aksamı ve eğitime başlaması açısından hiçbir eksiği olmayacak, bütün eksiklerini tamamlayarak eğitime açacağız" dedi.'KEŞKE EĞİTİME BAŞKA DUYGU BULAŞMASA'Okulu Milli Eğitim'e devrettikten sonrada unutmayacaklarını kaydeden İmamoğlu, şöyle konuştu: "Keşke hep eğitim kurumlarımız yarışsa, keşke eğitime başka duygu bulaşmasa. Eğitime, bilim, sanat, bilgi, insan eğitimi olan bütün bu duyguları besleyen okullarımız, öğrencilerimiz yarışsa. Bu duyguyla burayı hazırlayacağız. Hazırladık bitirdik, Milli Eğitim'e devredeceğiz. Devrettikten sonra da burayı unutmayacağız. Bu tür eğitim kurumlarının varlığı, bir anne babanın özellikle Anadolu'da büyük kentlere göç etmeme sebepleri olurlar. Düşünürler ki, 'bizim çocuğumuzun gideceği kaliteli eğitim merkezleri var burada.' O bakımdan yaptığımız şey milletimize hizmet ama aynı zamanda ülkemize yaptığımız hizmet de aslında ülkemizin büyük şehirlere sıkışmışlığına dönüp de engelleyici bir hizmet olduğunu da düşünüyorum. Bu ülkenin çocuklarının gözlerinden ve gençlerin gözlerinden aldığım enerji, hissettiğim duyguları kelimelerle ifade edemem. Onun için dünyanın en umutlu insanıyım. Göreceksiniz, bu memlekette çok yakın zamanda her şey çok güzel olacak."

İmamoğlu, ardından okul projesini tanıttı.


İBB Başkanı İmamoğlu, 'Mustafa Canlı Bilim Sanat Merkezi' projesini tanıttı
İBB Başkanı İmamoğlu, 'Mustafa Canlı Bilim Sanat Merkezi' projesini tanıttı
İBB Başkanı İmamoğlu, 'Mustafa Canlı Bilim Sanat Merkezi' projesini tanıttı
İBB Başkanı İmamoğlu, 'Mustafa Canlı Bilim Sanat Merkezi' projesini tanıttı
İBB Başkanı İmamoğlu, 'Mustafa Canlı Bilim Sanat Merkezi' projesini tanıttı
İBB Başkanı İmamoğlu, 'Mustafa Canlı Bilim Sanat Merkezi' projesini tanıttı
İBB Başkanı İmamoğlu, 'Mustafa Canlı Bilim Sanat Merkezi' projesini tanıttı
İBB Başkanı İmamoğlu, 'Mustafa Canlı Bilim Sanat Merkezi' projesini tanıttı
İBB Başkanı İmamoğlu, 'Mustafa Canlı Bilim Sanat Merkezi' projesini tanıttı
İBB Başkanı İmamoğlu, 'Mustafa Canlı Bilim Sanat Merkezi' projesini tanıttı

istanbul büyükşehir belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Mustafa Canlı, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu, 'Mustafa Canlı Bilim Sanat Merkezi' projesini tanıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB Başkanı İmamoğlu, 'Mustafa Canlı Bilim Sanat Merkezi' projesini tanıttı - Son Dakika
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