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İBB'den TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliğinin tahliyesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İBB'den TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliğinin tahliyesine ilişkin açıklama Açıklaması

06.10.2021 13:40
İBB'den TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliğinin tahliyesine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mahkeme kararıyla Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliğinin tahliyesine ilişkin hukuki hiçbir engelin kalmadığını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mahkeme kararıyla Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliğinin tahliyesine ilişkin hukuki hiçbir engelin kalmadığını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, Büyükada iskelesinin, diğer bazı iskelelerle birlikte 2005'te Özelleştirme Yüksek Kurulunun ilgili kararına dayanılarak Türkiye Denizcilik işletmesi ile İBB arasında yapılan protokol ile belediyeye devredildiği aktarıldı. Açıklamada, İBB'nin de Büyükada iskelesi ve benzeri diğer iskelelerle deniz vasıtalarını 2011'de yapılan ihale sonucu bir intifa hakkı sözleşmesi ile Şehir Hatları AŞ'ye devrettiği kaydedildi.

Şehir Hatları AŞ'nin Büyükada iskelesinin üst bölümünün 2018'de TÜGVA'ya 10 yıllığına kiraya verildiği aktarılan açıklamada, İBB'nin 7 Şubat 2020'de Şehir Hatları AŞ'ye yazı yazarak iskelenin üst katının intifa sözleşmesine aykırı olarak üçüncü kişilere devredildiğinin tespit edildiğini, kira sözleşmesinin feshedilerek bu alanın İBB'ye teslim edilmesini istediği ve alanın belediyeye teslim edildiği anlatıldı.

Açıklamada, alanın zamanında tahliye edilmemesi üzerine İBB'nin, 11 Eylül 2020'de TÜGVA'dan binanın 7 gün içerisinde tahliye edilmesini istediği, tahliyenin gerçekleşmemesi üzerine 6 Ocak 2021'de Adalar Kaymakamlığına yazı yazdığı, Kaymakamlığın verdiği tahliye emrinin hava muhalefeti nedeniyle ertelendiği kaydedildi.

TÜGVA'nın tahliye işleminin iptali için açtığı davada, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı aldığı anımsatılan açıklamada, daha sonra İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 28 Mayıs 2021 tarihli ve 2021-158 sayılı kararıyla tahliye işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması isteminin reddine hükmettiği belirtildi.

Bu kararla İBB'nin, 9 Haziran 2021'de yeniden Adalar Kaymakamlığından söz konusu yerin tahliye edilerek belediyeye teslim edilmesini istediği aktarılan açıklamada, "Bu arada TÜGVA'nın İstanbul 2. İdare Mahkemesinin yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair karara karşı yaptığı itiraz üzerine, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdare Dava Dairesinin 2021-765 itiraz no ve 06.07.2021 tarihli kararı ile itirazın reddine kesin olarak karar verildi. Büyükada İskelesi'nin üst kısmının tahliyesine ilişkin Adalar Kaymakamlığına yazılan 9 Haziran 2021 tarihli yazının üzerinden 60 günün üzerinde süre geçti. İlgili mahkeme kararlarıyla söz konusu alanın tahliyesine ilişkin hukuki hiçbir engel kalmadı." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Hisarcık, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB'den TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliğinin tahliyesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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