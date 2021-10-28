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İBB'NİN 5 BİN YENİ TAKSİ TEKLİFİ 10. KEZ REDDEDİLDİ - Son Dakika

İBB'NİN 5 BİN YENİ TAKSİ TEKLİFİ 10. KEZ REDDEDİLDİ

28.10.2021 12:16

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 5 bin taksi projesi, UKOME toplantısında oy çokluğu ile 10. kez reddedildi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 5 bin taksi projesi, UKOME toplantısında oy çokluğu ile 10. kez reddedildi.

İBB, kent genelinde hizmet veren 17 bin taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı. Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi hedefleniyordu. Daha önce de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme alınan teklif, 9 kez reddedildi. Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Sinan Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Ekim ayı toplantısında yeni taksi teklifi 10. kez oylamaya sunuldu. Toplantıda oylanan 5 bin taksi projesi oy çokluğu ile reddedildi.

İBB'NİN 5 BİN YENİ TAKSİ TEKLİFİ 10. KEZ REDDEDİLDİ
İBB'NİN 5 BİN YENİ TAKSİ TEKLİFİ 10. KEZ REDDEDİLDİ
İBB'NİN 5 BİN YENİ TAKSİ TEKLİFİ 10. KEZ REDDEDİLDİ
İBB'NİN 5 BİN YENİ TAKSİ TEKLİFİ 10. KEZ REDDEDİLDİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İBB'NİN 5 BİN YENİ TAKSİ TEKLİFİ 10. KEZ REDDEDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB'NİN 5 BİN YENİ TAKSİ TEKLİFİ 10. KEZ REDDEDİLDİ - Son Dakika
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