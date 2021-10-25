İbradı'da resim yapma etkinliği düzenlendi - Son Dakika

İbradı ilçesinde gerçekleştirilen "Hayal Ediyorum, Resmediyorum" etkinliğine katılanlar eğlenceli zaman geçirdi.

Belediye ve İbradı İlçe Halk Kütüphanesi iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe 56 çocuk ve 8 kadın katıldı.

Kütüphane sorumlusu Oğuz Kuru, yaptığı konuşmada, kütüphaneyi tanıtmayı ve yaşam merkezine dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gerçekleştirdikleri etkinlikle belki de birçok kişinin ilk kez guaj boya, akrilik boya ve ebru sanatıyla tanıştığını belirten Kuru, "O yüzden bu etkinliği çok önemsiyorum. Önümüzdeki süreçte etkinliklerimiz artarak devam edecek. İbradı Antalya'nın en aktif kütüphanelerinin başında geliyor. Anne ve babalarımızı da kütüphaneye çekmeyi başarmamız gerekiyor." dedi.

Etkinliklerde yapılan karaoke şarkı söyleme yarışması ise renkli anlara sahne oldu. Yarışmayı "Elfida" şarkısını söyleyen Ali Kozanoğlu kazandı.

İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru da etkinliğe katıldı.