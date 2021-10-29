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İç Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

İç Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2021 12:49
İç Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

??????? Nevşehir, Yozgat, Niğde, Sivas, Kırşehir, Kırıkkale ve Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

??????? Nevşehir, Yozgat, Niğde, Sivas, Kırşehir, Kırıkkale ve Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Nevşehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2 Nolu Futbol Sahası'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, halkın bayramını kutladı.

Törende bir konuşma yapan Nevşehir Valisi Becel, Türk milletinin tarihte birçok büyük devlet kurduğunu ve hakim olduğu topraklarda barışı, huzuru, kardeşliği, hoşgörüyü, adaleti ve inançlara saygıyı tesis ettiğini söyledi.

Türkiye'nin de barış ve refahı yaymaya çalıştığını belirten Vali Becel, "Devletimiz, barış ve huzur ortamının tesisi için iyi niyetle ve sabırla gayret gösterirken, aynı zamanda yurt içinde ve yurt dışında terör örgütleriyle mücadelesine de güçlü ve kararlı bir şekilde devam etmektedir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından halk oyunu ekibi gösteri sundu, çeşitli spor branşlarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, halkın bayramını kutladı.

Vali Polat, yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih sahnesinde dirilişinin simgesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlamanın coşkusu, mutluluğu ve heyecanı içesinde olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in Türkiye için sadece bir yönetim şekli olmadığını ifade eden Polat, "Cumhuriyet, tarihimizin en kapsamlı sosyal dönüşüm hamlesinin de adıdır. Cumhuriyetimizin temel hedefi bu ülkede yaşayan herkesin temel hak ve hürriyetlerini kanunlarla çerçevesi çizilen bir sistem içerisinde özgürce kullanabilen, özgüveni gelişmiş, üretken bireyleri topluma kazandırmak olmuştur." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunu ekibi gösteri sundu. Tören, öğrenci ve askerlerin geçişi ile sona erdi.

Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir katılımcıların bayramını kutladı.

Vali Şimşek, törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın Cumhuriyetle taçlandırıldığı günün 98. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyetin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ulusuna bıraktığı en değerli miras olduğunu vurgulayan Şimşek, "Cumhuriyet, erdemin, faziletin, halk egemenliğinin, hukukun ve medeniyetin adıdır. Cumhuriyet, çağdaş dünyada hak ettiğimiz yeri alma kararlılığımızın ve muasır medeniyetler seviyesini aşma hedefimizin değişmez sembolüdür." dedi.

Konuşmanın ardından Niğde Belediyesi mehter takımı konser verdi, öğrenciler halk oyunu gösterisi sundu.

Törene, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

Sivas

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalara, Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Ayhan, Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yedi düvele karşı göğsünü siper ederek kurduğu Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Ayhan'ın konuşmasının ardından ilköğretim okulları arasında düzenlenen kompozisyon, resim, şiir ve okuma yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Sivas yöresine özgü halk oyunu gösterisinin sunulduğu kutlamalar, tören geçişiyle son buldu.

Kırşehir

Kırşehir'de Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Vali İbrahim Akın ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, öğrenciler, vatandaş ve Kırşehir protokolünün bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali İbrahim Akın, yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nın kazanılarak bu eşsiz zaferin Cumhuriyet'le taçlandırdığı günün 98. yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından Kırşehir Belediyesi mehter takımı kahramanlık marşlarını seslendirdi, öğrenciler şiir okudu, halk oyunu ekibi gösteri sundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve okullara protokol üyeleri tarafından ödül takdim edildi.

Vali Akın, Belediye Başkanı Ekicioğlu ve beraberindeki protokol üyeleri Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi bando takımı eşliğinde yapılan tören geçişini selamladı.

Kırıkkale

Kırıkkale'deki tören, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'un Valilik Binası'nda tebrikleri kabulüyle başladı.

Fevzi Çakmak Caddesi'nde devam eden törende bir konuşma yapan Tekbıyıkoğlu, "Bugün tüm ülke olarak ellerimizde bayrak, göğsümüzde coşku ile birlikte meydanlardayız. Hepimiz bir ve beraberiz. Fakat hiçbir şey bedeli ödenmeden olmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitleri ve kahraman gazileri saygı, şükran ve rahmetle anıyor, bu vesileyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım." dedi

Programda hafta kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi, öğrenciler şiir okudu, halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Program, tören geçidinin ardından sona erdi.

Törene CHP Milletvekili Ahmet Önal, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın halkı selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Vali Günaydın, Türkiye'yi Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine yükseltmek için birlik ve beraberlik içinde ülkenin tüm birimleriyle çalışıldığını ifade etti.

Törende, halk oyunu ekibi gösteri sundu, uluslararası müsabakalarda dereceye giren başarılı sporculara Vali Günaydın tarafından hediye verildi.

Cumhuriyet tırmanışında Erciyes Dağı'nın zirvesine çıkan dağcılar, zirvede açtıkları Türk bayrağını Vali Günaydın'a teslim etti. Bayrağı teslim alan Günaydın, töreni izleyen vatandaşlara Türk bayrağını gösterdi.

Törende CHP İl Başkanı Ümit Özer ile AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, gösteri yapan çocukların verdiği Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi.

Kutlamalar geçit töreniyle sona erdi.

İç Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
İç Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
İç Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
İç Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
İç Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Cumhuriyet, Nevşehir, Yozgat, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İç Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


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