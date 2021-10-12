Üye Girişi
İçerisinde sarkıt ve dikitler olan mağara mest ediyor - Son Dakika

İçerisinde sarkıt ve dikitler olan mağara mest ediyor

12.10.2021 11:08

İçerisinde sarkıt ve dikitler olan mağara mest ediyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde içerisinde sarkıt ve dikitler bulunan mağara mest ettiği kadar şaşırtıyor.

İçerisinde sarkıt ve dikitler olan mağara mest ediyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde içerisinde sarkıt ve dikitler bulunan mağara mest ettiği kadar şaşırtıyor.

Her hafta bölgenin ayrı güzelliklerini keşfetmeye devam eden Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, bu haftada ilçenin Yeşiltaş köyünde içerisinde sarkıt ve dikitler olan mağarayı ziyaret ettiler.

Program kapsamında Yeşiltaş köyünde doğa yürüyüşü yapan Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Dernek üyeleri, sarkıt ve dikitleri yerinde inceledi. Mağara içinde duran heybetli sarkıt ve dikitler karşısında mest olan ziyaretçiler, o güzellikler karşısında bol bol fotoğraf çektirdi.

Sarkıt ve dikitleri bulunan mağara karşısında mest olduklarını belirten Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Suat Öztekin, "Bugün rotamız Yeşiltaş köyü oldu. Yeni keşfedilmiş mağara var, bizde bugün yerinde gezip inceledik. Şimdi bu doğal güzellikler karşısında hepimiz hayran kalmış durumdayız. Aslında bu mağara koruma altına alınması gerekir, çünkü sarkıt ve dikitleri hayran bırakıyor. Bu sarkıtların özelliklerini kaybetmemesi için çalışma yapılması gerekiyor. Buraya gelen doğaseverlerin sarkıtlara zarar vermeden ziyaret etmeleri gerekir. En büyük arzumuz kimse doğaya zarar vermesin, herkes kendi çapında bir şeyler yapsa emin olun doğa bize çok güzel şeyler katacak. Bizde bu kapsamda ilçenin tüm güzelliklerini tanıtmaya devam edeceğiz. Biz şu an 20 kişilik ekiple geldik, gördük ve bu manzara karşında hayran kaldık. Bu güzellikler aslında turizme kazandırılmalı, çünkü bölgemiz her imkana sahip bir yer. Biz dernek olarak yerli ve yabancı turistleri buralara davet ediyoruz" dedi.

İçerisinde sarkıt ve dikitler olan mağara mest ediyor
İçerisinde sarkıt ve dikitler olan mağara mest ediyor
İçerisinde sarkıt ve dikitler olan mağara mest ediyor
İçerisinde sarkıt ve dikitler olan mağara mest ediyor

Yüksekova, Hakkari, Sarkıt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İçerisinde sarkıt ve dikitler olan mağara mest ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika gündem haberleri! Yeni güncel haberler 11:09 Son dakika gündem haberleri! Yeni güncel haberler Kansere karşı yeni formül! Deney sırasında iki ilacı birleştiren doktorlar çıkan sonuçla şaşkınlık yaşadı 11:03 Kansere karşı yeni formül! Deney sırasında iki ilacı birleştiren doktorlar çıkan sonuçla şaşkınlık yaşadı Çıntar mantarının fiyatını duyan ormana koşuyor 10:53 Çıntar mantarının fiyatını duyan ormana koşuyor
Letonya zaferimiz Almanya'da manşet oldu: Kuntz'u, Burak Yılmaz kurtardı 10:50 Letonya zaferimiz Almanya'da manşet oldu: Kuntz'u, Burak Yılmaz kurtardı Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti 10:44 Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti Ebrar Karakurt ortalığı ayağa kaldırdı! Son dakika golüne kendine has tarzıyla çılgınlar gibi sevindi 10:28 Ebrar Karakurt ortalığı ayağa kaldırdı! Son dakika golüne kendine has tarzıyla çılgınlar gibi sevindi
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın 10:24 Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Son Dakika: 9 lira eşiğini geçen dolar, 9,02 ile rekorunu güncelledi 09:26 Son Dakika: 9 lira eşiğini geçen dolar, 9,02 ile rekorunu güncelledi

Son Dakika Haberleri
11:09 Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran "Çocuğum ölecek" deyip Sağlık Bakanlığı'na seslendi
11:08 Son dakika gündem haberleri! Yeni güncel haberler
11:07 Görevli TRT Spor ekibi bile heyecandan izleyememiş! Bakın arka planda neler olmuş
11:02 Kansere karşı yeni formül! Deney sırasında iki ilacı birleştiren doktorlar çıkan sonuçla şaşkınlık yaşadı
10:57 Elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor! Dernek başkanı, enerji sektöründeki artan maliyetleri sebep gösterdi
10:49 Letonya zaferimiz Almanya'da manşet oldu: Kuntz'u, Burak Yılmaz kurtardı
10:47 Mars'ta yapılan keşif dünyayı heyecanlandırdı! Toprakta uzaylılara ait olduğu düşünülen izler ortaya çıktı
10:44 Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti
10:41 AK Parti, "Siyasi cinayetler konusunda kaygım var" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi: Ahlaki olmayan bir tavır
10:35 Türk SİHA'sı talebi artıyor! Doğu Afrika ülkesi Ruanda, 12 adet almak için görüşmelere başladı
Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran "Çocuğum ölecek" deyip Sağlık Bakanlığı'na seslendi         
11:10
Görevli TRT Spor ekibi bile heyecandan izleyememiş! Bakın arka planda neler olmuş Görevli TRT Spor ekibi bile heyecandan izleyememiş! Bakın arka planda neler olmuş         
11:07
Elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor! Dernek başkanı, enerji sektöründeki artan maliyetleri sebep gösterdi Elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor! Dernek başkanı, enerji sektöründeki artan maliyetleri sebep gösterdi         
10:57
İstanbul'da olta atan birçok balıkçının ağına takıldı! Gizemli cisim tedirginlik yarattı İstanbul'da olta atan birçok balıkçının ağına takıldı! Gizemli cisim tedirginlik yarattı         
10:52
Mars'ta yapılan keşif dünyayı heyecanlandırdı! Toprakta uzaylılara ait olduğu düşünülen izler ortaya çıktı Mars'ta yapılan keşif dünyayı heyecanlandırdı! Toprakta uzaylılara ait olduğu düşünülen izler ortaya çıktı         
10:48
Türk SİHA'sı talebi artıyor! Doğu Afrika ülkesi Ruanda, 12 adet almak için görüşmelere başladı Türk SİHA'sı talebi artıyor! Doğu Afrika ülkesi Ruanda, 12 adet almak için görüşmelere başladı         
10:35
Poyraz Karayel'in kameramanını bıçaklayarak öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı:1 gün cesetle kaldık Poyraz Karayel'in kameramanını bıçaklayarak öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı:1 gün cesetle kaldık         
10:28
Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış         
10:16
Son Dakika: KOM'dan, 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonu Son Dakika: KOM'dan, 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonu         
09:09
Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu değerlendirdi: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu değerlendirdi: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda         
08:41
Mehmet Ceyhan'dan önemli çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi Mehmet Ceyhan'dan önemli çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi         
08:05
Ceren Moray'dan, Nihal Yalçın'a tepkileri gündem olan Tamer Karadağlı'ya tepki geldi Ceren Moray'dan, Nihal Yalçın'a tepkileri gündem olan Tamer Karadağlı'ya tepki geldi         
08:04
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı         
07:15
Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin         
01:02
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek         
21:05
Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 11:15:18. #1.13#
SON DAKİKA: İçerisinde sarkıt ve dikitler olan mağara mest ediyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement