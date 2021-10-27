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ICF Türkiye, "Anahtar Koçluk Projesi"yle geleceğin liderlerini yetiştirecek - Son Dakika

ICF Türkiye, "Anahtar Koçluk Projesi"yle geleceğin liderlerini yetiştirecek

27.10.2021 16:33
ICF Türkiye,

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Türkiye Başkanı Nuray Akmeriç, mesleğinde bugünün ve geleceğin liderlerini yetiştirmek için "Anahtar Koçluk Projesi"ni hayata geçirdiklerini bildirdi.

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Türkiye Başkanı Nuray Akmeriç, mesleğinde bugünün ve geleceğin liderlerini yetiştirmek için "Anahtar Koçluk Projesi"ni hayata geçirdiklerini bildirdi.

ICF Türkiye'nin, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) ve Akdeniz Üniversitesi Kariyer Merkezi iş birliğinde yürüteceği "Bugünün ve Geleceğin Liderleri" temalı proje kapsamında protokol imzalandı.

Çalışmanın, ANSİAD üyesi iş insanlarının ve Akdeniz Üniversitesinin genç kadın öğrencilerin kariyer yolculuğuna ışık tutması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICF Türkiye Başkanı Nuray Akmeriç, çocuklar, gençler, öğrenciler, kadınlar ve dezavantajlı grupları ilgilendiren güncel ihtiyaçlar doğrultusunda alanlarının etkili sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine girerek, sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiklerini belirtti.

Koçluğun sosyal etkisini, farklı sosyal alt alanlara ve Türkiye'nin farklı bölgelerine ulaştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Akmeriç, şu ana kadar birçok kurumla iş birliği yaparak önemli projeler gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Türkiye'de koçluk mesleğini yapan tüm profesyonel koçları, saygın, güçlü, etik ve kapsayıcı bir çatı altında buluşturmayı amaçladıklarını aktaran Akmeriç, şunları kaydetti:

"ICF Türkiye olarak, iş dünyası temsilcileriyle iş birliği olanakları bizim için çok önemli. Özellikle yerel bazlı iş dünyası sivil toplum kuruluşlarını ayrıca önemsiyoruz. Yaklaşık bir yıldır ülkemizin önemli holdinglerinin yöneticileriyle koçlara ilham vermesi, yol açması ve koçluk mesleğiyle şirketleri bir araya getiren bir platform oluşturulması amacıyla 'Dönüştüren Koçluk Hikayeleri' isimli çalışmalar düzenliyoruz."

ICF Türkiye Antalya temsilcisi Asena Taniş Ulugergerli ise geleceğe en önemli yatırımın ilham veren, düşünmeye teşvik eden, yaratıcı gençler yetiştirmek olduğunu bildirdi.

ANSİAD Başkanı Akın Akıncı da söz konusu projenin genç kadın öğrencilerin vizyonlarına katkı sağlayacağını belirtti.

Öte yandan, proje Akdeniz Üniversitesinden 20 genç kadın öğrenci ile 20 ANSİAD üyesi iş insanıyla başlatılacak. Bir öğrenci, bir iş insanı ve bir koçun eşleşeceği projede, öğrencilerin kariyer yolculuğuna ışık tutulması, ANSİAD üyesi iş insanlarının iş hayatlarına destek verilmesi hedefleniyor.

Türkiye, Akdeniz, Antalya, ANSİAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ICF Türkiye, 'Anahtar Koçluk Projesi'yle geleceğin liderlerini yetiştirecek - Son Dakika


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