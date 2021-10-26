"İçimdeki Kahraman" filmi, 9. Boğaziçi Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluştu - Son Dakika

"İçimdeki Kahraman" filminin İstanbul prömiyeri, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı Olduğu 9. Boğaziçi Film Festivali'nin "Ulusal Uzun Metraj Yarışması" kapsamında gerçekleştirildi.

Gösteriminden sonra düzenlenen söyleşiye filmin yönetmeni Sinan Sertel, senaristlerinden Ümit Cihan, oyunculardan Cüneyt Yalaz, Ulvi Kahyaoğlu ve film ekibi katıldı.

Arya Su Altıoklar'ın yönettiği söyleşide konuşan yönetmen Sinan Sertel, filmi daha komik unsurlarla doldurabileceklerini, fakat bunu tercih etmediklerini belirterek, "Seyirciyi çok ciddiye alan biriyim. Seyirci ne der, onunla ilgileniyorum. Biz ortaya ne çıkmaması gerektiğini daha çok konuştuk, dikkat ettik." dedi.

Oyuncu Cüneyt Yalaz da bir oyuncunun farklı potansiyellerini açığa çıkarabilecek bir rol oynadığını ve filmde rol almasının bu açıdan eşsiz bir tecrübe olduğunu söyledi.

Ulvi Kahyaoğlu ise "Çağdaş" karakteri üzerine çok çalıştıklarını dile getirerek, "Çok kolay olmadı ama güzel bir şey ortaya çıktı, ben mutluyum." ifadesini kullandı.

"İçimdeki Kahraman" filminde babası tarafından bir süper kahraman olduğuna inandırılan Kahraman'ın, kaza sonucu kaybettiği babasını, süper güçlerini keşfedip, geri döndürmek için giriştiği mücadele anlatılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Beyoğlu Belediyesinin kurumsal ev sahipliğinde, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "9. Boğaziçi Film Festivali" sektörün birbirinden değerli isimlerinin yanı sıra dünya çapında sinema profesyonellerini İstanbul'da ağırlamaya devam ediyor.

Filmler ve etkinlikler hakkında detaylı bilgiler ile tüm sinema salonlarındaki gösterimler "www.bogazicifilmfestivali.com" internet sitesi ve festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.