İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Hakkari'de ziyaret ve incelemelerde bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hakkari'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Hakkari Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, belediyeyi ziyaret eden Ersoy ile Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın katılımıyla çalışma ve projeler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ardından asfaltla yenilenen mahalle yollarında ve Merzan Mahallesi'ndeki Gola Züryan sosyal tesislerinde incelemelerde bulunan Ersoy, vatandaşlarla sohbet etti.

Kent Park'ta düzenlenen "3. Spor Şenliğine" katılan Ersoy, Kültür ve Sanat Sokağı'nda yürütülen çalışmaları inceledi.

Ersoy'a incelemelerinde, Akbıyık, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu ile Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek eşlik etti.