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İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi

20.10.2021 12:00
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır anneleri ile görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır anneleri ile görüştü.

Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Bakan Soylu, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi.

Diyarbakır Öğretmenevinde düzenlenen program, basına kapalı gerçekleşti.

Programa, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Münir Karaloğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi

Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Soylu, Diyarbakır, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi - Son Dakika
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