İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti, gençlerle görüştü - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti, gençlerle görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da esnaf ziyaretinde bulundu, gençlerle bir araya geldi.

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