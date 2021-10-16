Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon Tanıtım Günleri'ne katıldı

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri'ne katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri'ne katıldı. Soylu, Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından, Trabzon'un Fethi'nin 560. yıl dönümü dolayısıyla yapılan etkinlikleri ziyaret etti. Trabzon'un yöresel ürünleri, yemekleri ve el sanatlarının tanıtıldığı etkinliklere katılan Soylu, buradaki stantları gezdi. Bakan Soylu, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kurduğu stantta horon oynayanları da izledi. Etkinliklerde birçok vatandaşla fotoğraf çektiren Soylu'ya çeşitli hediyeler takdim edildi.

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