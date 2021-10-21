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İçişleri Bakanı Soylu, Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri'ne katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri'ne katıldı

21.10.2021 19:17
İçişleri Bakanı Soylu, Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri'ne katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bremen Mızıkacıları" benzetmesine tepki göstererek, "Vallahi ben Bremen Mızıkacıları'ndan anlamam, aşıklardan anlarım, ben sazdan anlarım. Ben davulun başkasının, tokmağın başkasının sırtında olan bir ülkeden anlamam.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bremen Mızıkacıları" benzetmesine tepki göstererek, "Vallahi ben Bremen Mızıkacıları'ndan anlamam, aşıklardan anlarım, ben sazdan anlarım. Ben davulun başkasının, tokmağın başkasının sırtında olan bir ülkeden anlamam. Davulun da tokmağın da bizden olduğu bir ülkeden anlarım." dedi.

Bakan Soylu, Altınpark Fuar Alanı'nda düzenlenen Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri'nde, Türkiye'nin sadece stratejik zenginliğinin yanında çok güçlü bir medeniyet zenginliğine de sahip olduğunu söyledi.

Dün ve önceki gün Diyarbakır'ı ziyaret ettiğini, Diyarbakır ziyaretinin ardından İran'a gittiğini belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Hafta sonu Tunceli'deydim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, güç, kuvvet ve Türkiye'ye yön çizdiği anlayışıyla birlikte bölgelerimiz terörden arındırıldı. Gecenin saat 3'üne, 4'üne kadar Diyarbakır sokaklarındaydık. 24 saat açık dükkanlarıyla beraber, ışıl ışıl. Bundan bir süre önce Hakkari'deydik. Esnafı gezdik. Esnafı gezdiğimde bazen kapıyı kapatır ve onlarla konuşurum, 'Durumunuz nedir, bana söyleyeceğiniz ne var?' diye sorarım. Bir öğrencimizi gördüm. Üniversitede tıp fakültesini kazanmış. Gururlandık. Valimize sordum, geçen yıl kaç kişi kazandı, 4 kişi. Ondan önceki yıl, sıfır. Ondan önceki yıl, sıfır. Ondan önceki yıl, sıfır. ya bu yıl kaç kişi kazandı, 19 kişi kazandı. Bir sonraki gün Batman'daydım. Geçen yıl 90 kişi, ondan önceki yıl 10'lu, 20'li rakamlardı. Bu yıl 230'un üzerinde evladımız tıp fakültesini kazanmış."

"5,3 milyar lira tutarında kamu ve piyasa borcu ödendi"

Kayyum öncesi belediye yönetimlerinin demokrasiyi istismar ettiğine ve halkın paralarını terör örgütlerine aktardığına dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Bu belediyelere yaptığımız görevlendirmelerin hemen ardından şunlar oldu. Kamu ve piyasaya toplam 6,8 milyar lira borç devraldık. Şu ana kadar 5,3 milyar lira tutarında kamu ve piyasa borcu ödendi. Yani üzerlerindeki büyük bir yük ve sorumluluk kalktı. Ödenmemiş olsaydı yollar, içme suları, imar, gençlerimize ve kadınlarımıza dokunan merkezleri yapabilmemiz mümkün değildir. Elbette bu ödenenlerde, özellikle piyasa borçlarında hem eski borçlar var hem de yeni yaptığımız işlere ait ödemeler var."

Halihazırda tamamlanan ve devam eden proje sayısının 1577 olduğu bilgisini paylaşan Soylu, şöyle devam etti:

"1135 kilometre sıcak asfalt, 1230 kilometre sathi kaplama, 6 bin 90 kilometre stabilize, 265 kilometre de beton yol yaptık. 6 milyon metrekare parke döşedik. 1515 kilometre içme suyu şebeke hattı, 759 kilometre kanalizasyon, 271 kilometre içme suyu isale hattı yaptık. 130 tane içme suyu kuyusu, 36 tane yeni taziye evi, 44 tane gençlik merkezi, 50 tane kadın kültür merkezi, 625 tane de park, çocuk parkı, aile çay bahçesi yaptık. Kadın kültür merkezlerinden yararlanan kadın sayısı 168 bin 246'dır. Gençlik merkezlerinde 798 tane kurs açtık ve bu merkezlerden 217 bin gencimiz istifade etti. Bu arada 833 bin adet de fidan diktik. Listenin detayları uzun. Burada büyük hizmetler gerçekleştiriyoruz."

"Bremen Mızıkacıları diye bizi yaftalamaya çalışıyor"

Batı'nın, Doğu'yu sürekli fakirleştirmek ve zayıflatmaya çalıştığını, Türkiye'nin 21. asrın başından itibaren çok güçlü adımlar atarak Batı'nın bu tuzağına düşmediğini dile getiren Soylu, şunları söyledi:

"Ana muhalefet partisi genel başkanı bizim için ne diyor? İtiraz etmişiz Türkiye'deki siyasi cinayetlere, itiraz etmişiz hep beraber 10 büyükelçinin Türkiye'ye had bildirme operasyonuna. 'Bremen Mızıkacıları' diye bizi yaftalamaya çalışıyor. Vallahi ben Bremen Mızıkacıları'ndan anlamam, ben biraz önceki aşıklardan anlarım, ben sazdan anlarım. Ben davulun başkasının, tokmağın başkasının sırtında olan bir ülkeden anlamam. Davulun da tokmağın da bizde olduğu bir ülkeden anlarım. Biz Bremen Mızıkacısı olamayız ama onlar Batı'nın zurnacısı olurlar."

Soylu, "Yarının Türkiye'si bugünden çok daha güçlü olacak. Bugünün Türkiye'si dünden daha güçlü olduğu gibi. Gelecek Türkiye'si bugünden çok daha güçlü olacaktır. İnanıyorum ki buna en büyük harcı elbette ki Kars, Ardahan ve Iğdırlılar koyacaktır. Onlar bu ülkenin, birileri tarafından ele geçirilmesine izin vermeyen yiğit ve güçlü insanlar." diye konuştu.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından Kars, Ardahan, Iğdır valiliklerinin stantlarını gezdi. Kaşar peynirinden yapılan döneri kesen Soylu, "Kaz Güzellik Yarışması"nın bulunduğu alana geçerek en güzel kazı seçti.

Bremen Mızıkacıları, Süleyman Soylu, Türkiye, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri'ne katıldı - Son Dakika


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