İçişleri Bakanı Soylu, "Muhtarlar Günü" programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da muhtarların kullanımı için yapılacak Muhtar Evi'nin 19 Ekim 2022'de açılacağını bildirdi.

Soylu, ATO Congresium'da düzenlenen "Muhtarlar Günü" programında konuştu.

200 yıllık mazisi bulunan muhtarlığın, geçmişinin değil, geleceğinin konuşulması gerektiğini belirten Soylu, birilerinin ısrarla geriye dönmek istediğini, ancak bugünün Türkiyesinin yarınları konuştuğunu söyledi.

Türkiye'nin, aklı geride takılıp kalan değil, 2023'ü, 2053'ü, 2071'i ve sonrasını planlayan ülke olduğunu vurgulayan Soylu, gündemleri arasında "dün"ün yer almadığını dile getirdi.

Bakan Soylu, "Bizim gündemimiz, sadece terörle mücadele değildir, terör dönemlerinin her alandaki izlerini silmek, doğu ve güney doğuyu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın cazibe merkezi haline getirmekle ilgilidir. Bizim gündemimiz, şehirlerimizi sadece yönetmek değil, dünyanın en güvenli şehirleri olarak tescillemekle ilgilidir. Bizim gündemimiz, gençlerimizi uyuşturucu tehdidinden korumak, göçü, bu ülkenin geleceğine katkı sunabilecek şekilde yönetmek, onu doğru şekilde planlamakla ilgilidir." diye konuştu.

Muhtarlık kurumunun da hatıralar üzerinden konuşulamayacağını söyleyen Süleyman Soylu, 20 yıl sonrasının muhtarının, gelecek hayallerinin konuşulması gerektiğini kaydetti.

Soylu, muhtarlığın bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı politikalarla kamu yönetiminde karar mekanizmalarında daha çok yer aldığını, inisiyatif sahibi olduğunu, doğrudan iletişim halindeki bir yapıya dönüştüğünü anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki muhtar buluşmalarının temelinde de bu anlayışın yattığına işaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye var oldukça muhtarlık kurumunun da var olacağını, muhtara sırtını dönenin, kendilerine sırtını dönmüş anlamına geleceğini söyledi.

Millet iradesini, aracısız şekilde karar mekanizmalarına yansıtmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Soylu, Elazığ, Bingöl, İzmir depremlerinde, orman yangınlarında, sel felaketlerinde muhtarlarla birlikte çalıştıklarını aktardı.

İçişleri Bakanı Soylu, muhtarların, devletin itibarını da milletin ihtiyacını da en üstte tuttuğunu belirterek, muhtarlarla sürekli istişare halinde olduklarını bildirdi.

"Tek engel, ayrılıktır, birlik ve beraberliğimizin örselenmesidir"

Muhtarlık kurumunun güçlendirilmesi ve muhtarların özlük haklarının geliştirilmesi için yapılanları anlatan Bakan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızla da paylaştık, o da 'Hemen başlayın' dedi. Ankara'ya geliyorsunuz, size bir muhtar evi lazım. 2022'nin 19 Ekim'inde Muhtar Evi'ni hep beraber açacağız." dedi.

Soylu, sürekli yeni adımlar atarak, muhtarlık kurumunu geleceğe hazırlayacaklarını, yeni uygulamaları hayata geçireceklerini belirterek, "Bu ülkenin, güzel ve müreffeh yarınları için önünde hiçbir engel yoktur. Önümüze koyabilecekleri tek engel, ayrılıktır, birlik ve beraberliğimizin örselenmesidir." şeklinde konuştu.

Geçmişte Türkiye'de yaşananları anlatan, eski günlere dönme ümidi olanlara, Türkiye'ye parmak sallayanlara fırsat verilmemesi gerektiğini kaydeden İçişleri Bakanı Soylu, içeriden dışarıdan Türkiye'ye saldırıldığını belirterek, darbe dönemlerinde yaşananları hatırlattı.

Türkiye'nin oluşturduğu çelik zırhın saldırılara izin vermediğini ifade eden Süleyman Soylu, bu saldırılara karşı birlikte mücadele edileceğini, hedefin daha zengin, güçlü, özgür Türkiye olduğunu sözlerine ekledi.

Programa, 81 ilden gelen muhtarlar katıldı.