Üye Girişi
İçişleri Bakanı Soylu, Tunceli'de AK Parti Teşkilat Akademisi'nde konuştu: (1) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Tunceli'de AK Parti Teşkilat Akademisi'nde konuştu: (1)

17.10.2021 19:43
İçişleri Bakanı Soylu, Tunceli'de AK Parti Teşkilat Akademisi'nde konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Herkesin adresi belli. FETÖ'ye operasyon yapıyoruz, sesi İYİ Partiden geliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Herkesin adresi belli. FETÖ'ye operasyon yapıyoruz, sesi İYİ Partiden geliyor. PKK'ya operasyon yapıyoruz, sesi HDP'den geliyor." dedi.

Soylu, Tunceli Öğretmenevi'nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AK Parti iktidarı dönemindeki gelişmesini anlattı.

"İçeride CHP'nin, düşük seviye laf cambazlıklarına takılırsak, eğer biz hala HDP'nin savurduğu boş tehditlere, kibirli söylemlerine laf yetiştirmeye uğraşırsak eğer biz hala göç üzerinden fitne üretmeye çalışan, ekranlarda her akşam başka bir yalan pazarlayanlarla uğraşırsak, hem 2023 hedeflerimize, hem de Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin ve bu milletin 19 yıllık emeğine yazık ederiz." diyen Soylu, savunmada ve sorguda olmadıklarını, cevap verme sırasında bulunmadıklarını belirtti.

Soylu, bu millete yeni bir heyecan verilmesi gerektiğini ifade ederek Tunceli'yi, Pülümür'ü turizm merkezi haline getirme hedeflerinin anlatılması gerektiğini söyledi.

"Bu milleti 40 yıldır PKK ile oyalayanlara ve hala utanmadan sıkılmadan İmralı'yı adres gösterenlere karşı, 'HDP artık bitik bir partidir, PKK artık bitik bir örgüttür. Artık biz işimize bakacağız, HDP'nin de PKK'nın da kirli fantezilerine evlatlarımızı kurban vermeyeceğiz. Evlatlarımızı doktor yapmaya, mühendis yapmaya bakacağız' diye haykırmamız lazım." diyen Soylu, yıllarca çok acıların çekildiğini, çok bedellerin ödendiğini kaydetti.

Soylu, terörün ileriye daha güçlü adımlar atılmasını engellediğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Bize bazen dudak büküyorlar, 'Sürekli vesayet diyorsunuz, nerede bu vesayet' diyorlar. İşte vesayet buradadır. Türkiye'nin 27 Mayıs'tan sonra ayağına vurulan prangadadır. AK Parti'nin 2002'de kırmaya başladığı, FETÖ ve PKK ile beraber kırıp attığı, cumhurbaşkanlığı hükümet modeli ile birlikte de tarihe gömdüğü vesayet budur. Bugün birilerinin iktidar hesabıyla, oy hesabıyla geri getirmek istediği sistem, aslında bu vesayetin ta kendisidir. Bunun müstevlileri de bu vesayete yaslanıp, onun sahiplerine sadakatle hizmet edip yükselmenin hevesindedir. Bunların her birinin bir efendisi vardır. Kimisinin efendisi Kandil'dir, kimisinin Pensilvanya'dır, kimisinin de kayıtsız şartsız taptıkları, kendilerine pusula belledikleri Batı'dır."

Parlamenter sistem çağrılarına cevap veren Soylu, şunları kaydetti:

"Lafı eğip büken biri değilim. Açıkça söylüyorum. Bugünün parlamenter sistem çağrıları, tek parti dönemini aşeren bir zihniyetin ürünüdür. Buradan, Tunceli'den CHP'ye sesleniyorum. Bürokratı, memuru, polisi tehdit ederek tek parti günlerine dönülmemelidir. Bunun çağrısını yapan genel başkanınızı kınamalısınız. Türkiye'yi eski günlerine döndürmemelisiniz. Türkiye eski günlerine dönmemelidir. Türkiye'yi kutuplaştırarak Türkiye'yi kavga ortamına iterek dünyanın içerisinde bulunduğu bu pandemi dönemindeki bu maliyetten en az etkilenen Türkiye'yi bir kaosa döndürme çağrılarını siz CHP'liler olarak müdahale etmelisiniz. Siz bu ülkeye bir öneri getirdiniz de kim bugüne kadar yok dedi. Bu ülkede iktidar olmanın tek yolu sandıktır, onun da tek yolu milletin gönlüne girmektir, milleti tehdit etmek değildir."

"Birilerinin efendisi FETÖ olabilir, birilerinin efendisi PKK olabilir, birilerinin efendisi Batı olabilir. Bizim efendimiz millettir, millettir ve millettir." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Bunların bir sıkıntıları var, sıkıntıları belli. HDP'yi nereye sıkıştıracaklarını şaşırmışlar. Yer bulamıyorlar, atsalar atılmaz, satsalar satılmaz. Ne yardan ne serden geçemiyorlar. Meşrudur diyorlar, millet kabul etmiyor. 'İmralı adrestir' diyorlar, millet kabul etmiyor. Demirtaş'ın eşini 6-8 Ekim'de ekranlara çıkarıp, acımamızı istiyorlar olmuyor. Kusura bakmasınlar, Yasin Börü'nün anne babası dururken, Necmettin öğretmenin annesi babası dururken, bizim o türküleri çağıran güzel kızımızın annesi babası dururken, Demirtaş'ın eşine üzülemeyiz. Bir evladımızın saçının telinin bile hesabını sormadan, ne PKK'nın ne de onun sözcülüğünü yapanların yakasını bırakamayız. Biz Aybüke'nin türkülerini unutamayız."

"İçişleri Bakanlığı neden 8 ay sürdü"

"Herkesin adresi belli. FETÖ'ye operasyon yapıyoruz, sesi İYİ Partiden geliyor. PKK'ya operasyon yapıyoruz, sesi HDP'den geliyor. Polisimiz DHKP-C'ye operasyon yaptı, sesi CHP'den geldi." diyen Soylu, şunları dile getirdi:

"Tweet atıp demişler ki 'Doğruyu söyleyenleri değil, hırsızları yakalayacaksın, 3600'ü alacaksın.' Maşallah, yılların terör örgütü, kiralık katil suikast örgütü, savcı Selim Kiraz'ı şehit eden terörist örgütü 'doğru söyleyenler' olmuş, biz yanlış olmuşuz. Ne güzel siyaset. Bir de üstüne güya da rüşvet teklif etmiş, 3600'ü alacaksın demiş. Yani diyor ki 'biz sana 3600'ü vadediyoruz, sen onu al, bizim adamlara dokunma.' Buna yapılacak tek yorum vardır. Bu yüzsüzlüktür Türkiye'ye ve Türk polis teşkilatına hakarettir."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni bırakıp, parlamenter sistemine döneceklerin bir rahatsızlığının bulunduğunu ifade eden Soylu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kararın da sözün de milletin, vesayetin olmadığını belirti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde talimatı Batı'nın veremeyeceğine dikkati çeken Soylu, "95 yıldır parlamenter sistemle yönetildik, Allah aşkına söyleyin, darbelerden başka ne kerametini gördük? Koalisyonları mı bitirdi, hayır. Terörü mü bitirdi, hayır. Darbeleri mi engelledi, hayır. Neyi çözdü? 'Başbakan olacağım' diyen hanımefendiye bir sorun bakalım, İçişleri Bakanlığı neden 8 ay sürebilmiş? 'PKK'nın siyasi kolu HDP meşrudur' diyen hanımefendiye sorun bakalım, İçişleri Bakanlığı neden 8 ay sürdü." diye konuştu.

(Sürecek)

Süleyman Soylu, AK Parti, Türkiye, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Tunceli'de AK Parti Teşkilat Akademisi'nde konuştu: (1) - Son Dakika


Son Dakika

Trabzonspor karşısında 10 kişi kalan Fenerbahçe'de taraftarlar çıldırdı! Maçın hakemine görülmemiş tepki var 19:38 Trabzonspor karşısında 10 kişi kalan Fenerbahçe'de taraftarlar çıldırdı! Maçın hakemine görülmemiş tepki var Sürücüyü şüpheli davranışları ele verdi! Aracın motor bölümüne saklanan çorap içerisinde ruhsatsız tabanca çıktı 19:27 Sürücüyü şüpheli davranışları ele verdi! Aracın motor bölümüne saklanan çorap içerisinde ruhsatsız tabanca çıktı Volkan Demirel yayıncı kuruluş ekranlarından Galatasaray taraftarına seslendi: Kıymetini bilin 19:12 Volkan Demirel yayıncı kuruluş ekranlarından Galatasaray taraftarına seslendi: Kıymetini bilin
En çok vaka artışının yaşandığı Karadeniz alarm seviyesine geçti! Bölge için ek tedbir önerisi sunuldu 18:24 En çok vaka artışının yaşandığı Karadeniz alarm seviyesine geçti! Bölge için ek tedbir önerisi sunuldu Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti 18:08 Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti Aslan puan farkını eritti! Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi 17:57 Aslan puan farkını eritti! Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi
Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi 17:23 Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Ege'deki adalarda üs kuracaklar 16:24 Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Ege'deki adalarda üs kuracaklar

Son Dakika Haberleri
19:34 Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor
19:27 Sürücüyü şüpheli davranışları ele verdi! Aracın motor bölümüne saklanan çorap içerisinde ruhsatsız tabanca çıktı
19:08 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
19:02 Fatih Terim'den Sacha Boey müjdesi: Beşiktaş maçında sahaya çıkabilecek
18:47 Seyirciler korku dolu gözlerle izledi! Vahşi ayı, sirkte hamile eğiticisini yere serdi
18:27 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:21 Karagümrük zirveye oynuyor! İstanbul ekibi, deplasmanda Altay'ı 1-0 yendi
18:07 Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
18:00 Sarı-kırmızılı takımda Mustafa Cengiz ve yönetimi ibra edildi
17:57 Aslan puan farkını eritti! Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi
İstanbul Baro Başkanlığına Mehmet Durakoğlu üçüncü kez seçildi İstanbul Baro Başkanlığına Mehmet Durakoğlu üçüncü kez seçildi         
19:38
Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor         
19:35
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 24 bin 114 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 24 bin 114 yeni vaka tespit edildi         
19:14
37 dakikada 247 adet çöp şiş yiyerek yeni bir rekor kırdı! Genç kadın 13 bin TL'lik ödül kazandı 37 dakikada 247 adet çöp şiş yiyerek yeni bir rekor kırdı! Genç kadın 13 bin TL'lik ödül kazandı         
19:02
Bolu'da ilginç olay! Tetikçi sandığı paket servis kuryesini kendisini öldüreceği düşüncesiyle ayağından vurdu Bolu'da ilginç olay! Tetikçi sandığı paket servis kuryesini kendisini öldüreceği düşüncesiyle ayağından vurdu         
18:09
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı         
18:04
Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz         
17:24
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu         
16:51
Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı         
16:23
Sokak kan gölüne döndü! Damat, anlaşamadığı kayınbiraderini bıçakladı Sokak kan gölüne döndü! Damat, anlaşamadığı kayınbiraderini bıçakladı         
16:20
Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi         
13:26
İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular         
12:24
Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi         
11:13
ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış         
10:33
Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı         
10:29
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı         
10:06
Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı         
23:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 19:48:29. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, Tunceli'de AK Parti Teşkilat Akademisi'nde konuştu: (1) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement