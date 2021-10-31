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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'ta evlenen çifte nikah şahitliği yaptı Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'ta evlenen çifte nikah şahitliği yaptı Açıklaması

31.10.2021 20:55
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'ta evlenen çifte nikah şahitliği yaptı Açıklaması

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Muş'ta Büşra ve Barış Gürtürk çiftinin düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Muş'ta Büşra ve Barış Gürtürk çiftinin düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı.

Kent merkezindeki bir berberde tıraş olan Soylu, Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı ile Büşra ve Barış çiftinin düğün törenine katıldı.

Belediye Başkanı Feyat Asya'nın kıydığı nikahta yeni çifte şahitlik yapan Soylu, Gürtürk çiftine mutluluk diledi.

Ailenin mutlu gününde bir araya geldiklerini belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Sevgili Büşra ve Barış birbirinize çok yakışmışsınız. Allah sizi nazarlardan korusun. Güzel bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Mevlana evliliği 'Hz. Peygamberin yolu' olarak tarif ediyor. Onun için kutlu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Resmi şahidiz. Sadece bir nikaha şahit olmak için buraya gelmedik, aynı zamanda attığınız her adımın, geleceğinizin huzur, evinizin bolluk ve bereket içinde olması, birbirinize olan sevginizin bir ömür daim olabilmesi için hem dua ile geldik hem de şahitliğe geldik. Birbirinizi muhakkak çok sevin ve çok saygı duyun ama sizi bugüne kadar getiren, yemeyen yediren, içmeyen içiren, evden çıkarken Ayetel Kürsi ile sizi zırhlandıran anne ve babalarınızı kendinizden birazcık daha fazla sevin. Bilin ki onların duaları ile zorlarınız kolaylaşır."

Gelenek ve göreneklere bağlı, bu memlekete güzel evlatlar yetiştirmeleri tavsiyesinde bulunan Soylu, genç çifte Cumhurbaşkanının 3 çocuk sözünü de hatırlattı.

Evlilik cüzdanını Büşra Güntürk'e takdim eden Soylu, çifte hediye takdiminin ardından kentten ayrıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'ta evlenen çifte nikah şahitliği yaptı Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'ta evlenen çifte nikah şahitliği yaptı Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'ta evlenen çifte nikah şahitliği yaptı Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'ta evlenen çifte nikah şahitliği yaptı Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'ta evlenen çifte nikah şahitliği yaptı Açıklaması

Süleyman Soylu, Evlilik, Düğün, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'ta evlenen çifte nikah şahitliği yaptı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'ta evlenen çifte nikah şahitliği yaptı Açıklaması - Son Dakika
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