"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Bombalı saldırının ardından güvenlik güçlerimizce bölgede bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."

Patlamada 2 işçinin şehit olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında elektrik arızası için Yolçatı köyüne giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş'ye ait aracın geçişi sırasında, bölücü terör örgütü mensuplarının yola tuzakladığı uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatıldığı belirtildi.

Bingöl 'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde yaşanan elektrik arızasının tamirine giden iki işçi, PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit oldu.

Son Dakika › Güncel › Bingöl'de iki işçi, PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısı sonucu şehit oldu - Son Dakika

Bakasetas coşkusu devam ediyor! Öyle bir falso verdi ki, gol olacağını kimse tahmin edemedi