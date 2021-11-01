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İçişleri Bakanlığı: "İstanbul'da toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancı bulunmaktadır" - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "İstanbul'da toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancı bulunmaktadır"

01.11.2021 19:42
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan İstanbul'da 2 buçuk milyona yakın yabancının yaşadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, ilde toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancı bulunduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan İstanbul'da 2 buçuk milyona yakın yabancının yaşadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, ilde toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancı bulunduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün bazı basın yayın organlarında yer alan İstanbul ilinde 'ama sığınmacı, ama mülteci, ama oturma izni almış' 2,5 milyona yakın yabancının yaşadığı yönündeki açıklaması İstanbul ilindeki gerçek durumu yansıtmamaktadır. İstanbul ili genelinde ikamet izinli 644 bin 726, geçici koruma statüsündeki Suriyeli 535 bin 25 ve mülteci/ şartlı mülteci statülerinde 2 bin 406 olmak üzere tüm hukuki statülerde toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancı bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde ise ikamet izni, geçici koruma ve mülteci/şartlı mülteci statülerinde toplam 5 milyon 276 bin 471 yabancı bulunmaktadır" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İçişleri Bakanlığı: İstanbul'da toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancı bulunmaktadır

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 'İstanbul'da toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancı bulunmaktadır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı: "İstanbul'da toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancı bulunmaktadır" - Son Dakika
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