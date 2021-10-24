İçişleri Bakanlığı, 'Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezi'ni tanıttı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, 'Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezi'ni tanıttı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, özellikle son zamanlarda yaşanan doğal afetlerde ön plana çıkan, toplumsal olay ya da terör olaylarında güvenlik güçleri unsurları arasındaki koordinasyonu sağlayan, 'Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezi' ilgili bir tanıtım videosu yayımladı.

İçişleri Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, doğal afet, toplumsal olay ya da terör olaylarında güvenlik güçleri unsurları arasındaki koordinasyonu sağlayan, "Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezi" ilgili bir tanıtım videosu yayımladı. Tanıtım videosunda Mobil Harekat Merkezi hakkında bilgiler veren Jandarma Yarbay Talip Kurt, 'Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezi' doğal afetlerde, toplumsal olaylar ve terör olayları gibi kriz anlarında olay yerinde bulunan jandarma unsurları ile Jandarma Genel Komutanlığı karargah ve diğer kurumlar arasında koordineyi sağlar. Olayla ilgili ilk verileri en hızlı, en doğru şekilde değerlendirerek çalışmalara yön verir" ifadelerine yer verdi. Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezi son olarak Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası bölgedeki koordinasyonun sağlanması için kurulmuştu. Buradaki koordinasyonun aksamadan ilerlemesini sağlayan Harekat Merkezi sayesinde, afet bölgesindeki işler hızlanmış ve bir karışıklık oluşmasına müsaade edilmemişti.