İkna Yoluyla 1 Örgüt Mensubu Daha Teslim Oldu - Son Dakika

Bakanlığımız koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2009 yılında terör örgütüne katıldığı, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 172'ye yükseldi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.