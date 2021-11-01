İkna Yoluyla 1 Örgüt Mensubu Daha Teslim Oldu - Son Dakika

İkna Yoluyla 1 Örgüt Mensubu Daha Teslim Oldu
01.11.2021 13:00
Bakanlığımız koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bakanlığımız koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2009 yılında terör örgütüne katıldığı, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 172'ye yükseldi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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