İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de Eren-7 Operasyonu'nda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tunceli'de Eren- 7 Operasyonu'nda; 1 Jandarma Uzman Çavuşumuz Burak Tortumlu ağır yaralanmış, helikopter ile bölgeden alınarak Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur.

Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

Operasyonda çıkan çatışmada jandarma personelimizi de şehit eden Gri kategorideki Kurtay Şerzan kod adlı Hayrettin Güneş adlı terörist dahil 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi. - ANKARA