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Son dakika haberi! Aydın'da Sahil Rüzgarı 2 operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi! Aydın'da Sahil Rüzgarı 2 operasyonu

05.10.2021 10:09
Son dakika haberi! Aydın'da Sahil Rüzgarı 2 operasyonu, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Aralarında Aydın'ın da bulunduğu 9 ilde turizm hareketliliğinden faydalanmak isteyen suç örgütlerine yönelik operasyon başladı.

Aralarında Aydın'ın da bulunduğu 9 ilde turizm hareketliliğinden faydalanmak isteyen suç örgütlerine yönelik operasyon başladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatleri itibariyle Sahil Rüzgarı 2 operasyonlarına başladık. 9 ilimizde eş zamanlı olarak yürütülecek ve 183 şahsa yönelik olarak gerçekleştirilecek. Bakanlığımızın koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve bu 9 ilimiz Muğla, Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kocaeli ve Mersin illerimizin Emniyet Müdürlükleri'nin de katılımıyla gerçekleştirilecek bu çalışma turizm hareketliliğinden faydalanmak isteyen suç örgütlerine yönelik olarak bu çalışma gerçekleştirilecek" dedi. - AYDIN

Son dakika haberi! Aydın'da Sahil Rüzgarı 2 operasyonu

İçişleri Bakanlığı, Çanakkale, Antalya, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Aydın'da Sahil Rüzgarı 2 operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Aydın'da Sahil Rüzgarı 2 operasyonu - Son Dakika
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