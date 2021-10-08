Üye Girişi
İçme suyu havzasına kaçak yapılmak istenen depo önünde protesto eylemi - Son Dakika

İçme suyu havzasına kaçak yapılmak istenen depo önünde protesto eylemi

08.10.2021 16:52

İçme suyu havzasına kaçak yapılmak istenen depo önünde protesto eylemi İstanbul'un en önemli içme suyu kaynağı olan Büyükçekmece göl havzasında düşük yoğunluklu konut alanında kaçak olarak yapılmak istenen depo, mahalle halkı ve çevre dernekleri tarafından protesto etti.

İçme suyu havzasına kaçak yapılmak istenen depo önünde protesto eylemi

İSTANBUL - İstanbul'un en önemli içme suyu kaynağı olan Büyükçekmece göl havzasında düşük yoğunluklu konut alanında kaçak olarak yapılmak istenen depo, mahalle halkı ve çevre dernekleri tarafından protesto etti.

Büyükçekmece ilçesi, Karaağaç mahallesi, Eskice mevkii 113 Ada 1 Parsel üzerinde resmi izinler alınmadan konut imarlı alanda yapılmak istenen devasa inşaat için Büyükçekmece Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri kaçak inşaat girişimine geçit vermemek için 24 saat esasıyla bölgede nöbet tutmaya başladı. Göl koruma havzasında yapılmak istenen kaçak yapıya çevre dernekleri ve pek çok sivil toplum örgütü de tepki gösterdi.

Suç duyurusu bile durduramadı

Büyükçekmece Gölü su toplama havzası orta koruma bölgesinde, ilçe belediyesinden yasal izinler alınmadan yapılmak istenen lojistik depo inşaatı önceki gün İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından ikinci kez mühürlendi. Büyükçekmece Belediyesi'nin Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı suç duyurusuna rağmen inşaat faaliyetlerini durdurmayan firma, mahalle halkı ve çevre dernekleri tarafından protesto edildi. Şantiye alanına gelen onlarca vatandaş "Büyükçekmece'de çevre bizi emanettir, geleceğe mirastır", "Doğa katliamına dur de", "Rantı değil yeşili savunuyoruz" gibi pankartlar açarak kaçak depo yapılmasını protesto etti.

"Çok büyük bir katliam bu"

Protesto eylemi sonrası bir açıklama yapan Karaağaç Mahalle Muhtarı Nejat Doğan, yapılmak istenen lojistik deposunun yerleşim alanlarının yakınında olması nedeniyle bölge trafiğini de olumsuz etkileyeceğini belirterek tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Göl havzasına yakın bir yer koruma havzası. Yakın koruma olarak geçen bir yer. Şu an burada imar uygulaması henüz bu bölgeden geçmiş değil. Bildiğim kadarıyla burasını, çiftlik olarak yapan ilk kişi imar izni almıştı. Şu an ne durumdadır bilemiyorum" dedi.

"Akşamüstü çocuklarımız okuldan dönemiyor"

Erol Biçer: "Karaağaç köy halkındanız. Bu ikinci bir katliam köyümüzde. Bir tane yapıldı. Köyümüzün giriş çıkışlarımız tamamen kısıtlandı. Akşamüstü çocuklarımız okuldan dönemiyor. Tırlar yolları kapadı. Bir aynısı bakınız 400 metre arkamız Büyükçekmece gölü. Bu göl tamamıyla İstanbul'un. Bunun dibine büyük bir tır deposu yapılması mümkün mü? Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Gerekli devletin büyükleri duysun bunu, görsün. Biz de buradayız. Bunun yapılmaması için elimizden geleni göstereceğiz köy halkı olarak. Bundan sonrası nasıl olur bilmiyorum. Çok büyük bir katliam bu" diye konuştu.

"Doğa katliamına dur demenin zamanı geldi"

Eyüp Dal: "Büyükçekmece'de ikamet ediyorum. Buraya da Roman kökenli biri olarak geldim. Karaağaç'ta yaşayan Roman vatandaşlarımızın hakkını savunmaya buraya tüm Romanlarla birlikte geldik. Burada bir doğa katliamı oluyor. Doğa katliamına dur demenin zamanı geldi. Biz yeşili savunuyoruz. Yeşilin yanındayız. Herkesin yeşille iç içe olmasını istiyoruz. Büyükçekmece Belediye'mizin bu rant alanını ikinci kere mühürlemesine rağmen hala inatla bir direnişle doğayı katliam etmeye çalışıyorlar. Biz buna dur diyeceğiz. İzin vermeyeceğiz. Bu işlerin karşısında duracağız. Yeşili savunacağız. Aynı zamanda burası içme suyu havzası. İstanbul'un çok değerli miktardaki suyu bu havzadan karşılanıyor. Buraya bu rant sağlandığı zaman, inşaat yapıldığı zaman İstanbul'un içme suyu tehlikeye girecek. Aslında bu sadece Büyükçekmece'nin kaderi değil tüm İstanbul'un kaderiyle oynanmaya çalışılıyor. Bunun karşısında dur diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İçme suyu havzasına kaçak yapılmak istenen depo önünde protesto eylemi
İçme suyu havzasına kaçak yapılmak istenen depo önünde protesto eylemi
İçme suyu havzasına kaçak yapılmak istenen depo önünde protesto eylemi
İçme suyu havzasına kaçak yapılmak istenen depo önünde protesto eylemi

Büyükçekmece, Protesto, İstanbul, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İçme suyu havzasına kaçak yapılmak istenen depo önünde protesto eylemi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatlarıyla ilgili açıklama: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz 16:51 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatlarıyla ilgili açıklama: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz Yüzüne yanıcı madde döktüğü sevgilisine dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı 16:46 Yüzüne yanıcı madde döktüğü sevgilisine dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı T3 Vakfı'nın İBB'den para aldığı iddialarına karşı açtığı davayı kazanan Selçuk Bayraktar, tazminatı iletişim öğrencilerine burs olarak verecek 16:25 T3 Vakfı'nın İBB'den para aldığı iddialarına karşı açtığı davayı kazanan Selçuk Bayraktar, tazminatı iletişim öğrencilerine burs olarak verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti 15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti Emre Belözoğlu'nun Pro Lisansı olmaması tartışma yarattı! TFF'nin kararları kriz yaratacak 15:31 Emre Belözoğlu'nun Pro Lisansı olmaması tartışma yarattı! TFF'nin kararları kriz yaratacak Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı! İkili, yöresel yemekleri tattı 15:22 Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı! İkili, yöresel yemekleri tattı
15:09 "Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı 14:44 Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı

Son Dakika Haberleri
16:38 Borçka Belediyesi'nin Nobel paylaşımı gündem oldu! Tarık Mengüç'ü paylaşarak özür dilediler
16:24 T3 Vakfı'nın İBB'den para aldığı iddialarına karşı açtığı davayı kazanan Selçuk Bayraktar, tazminatı iletişim öğrencilerine burs olarak verecek
16:02 Taliban, Afganistan'daki bağımlıları tehditlerle tedaviye zorluyor
15:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti
15:30 Emre Belözoğlu'nun Pro Lisansı olmaması tartışma yarattı! TFF'nin kararları kriz yaratacak
15:23 O Ses Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu
15:15 Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son güncel haberler
15:09 Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı
15:08 Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti
15:08 "Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu
Gözyaşları sahte miydi? Barcelona başkanından taraftarı yıkan Messi sözleri Gözyaşları sahte miydi? Barcelona başkanından taraftarı yıkan Messi sözleri         
16:58
Yol çalışması sırasında akıma kapılan işçi, hayatını kaybetti Yol çalışması sırasında akıma kapılan işçi, hayatını kaybetti         
16:47
Borçka Belediyesi'nin Nobel paylaşımı gündem oldu! Tarık Mengüç'ü paylaşarak özür dilediler Borçka Belediyesi'nin Nobel paylaşımı gündem oldu! Tarık Mengüç'ü paylaşarak özür dilediler         
16:39
Taliban, Afganistan'daki bağımlıları tehditlerle tedaviye zorluyor Taliban, Afganistan'daki bağımlıları tehditlerle tedaviye zorluyor         
16:03
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim         
15:37
O Ses Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu O Ses Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu         
15:24
Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı         
15:10
Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti         
15:09
Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı         
14:25
Öğrencinin Öğrencinin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım'dan güldüren yanıt: İş arıyorum         
14:15
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada         
12:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 17:06:20. #1.12#
SON DAKİKA: İçme suyu havzasına kaçak yapılmak istenen depo önünde protesto eylemi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement