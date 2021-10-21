İdlib'de 1 yılda 4 bin ücretsiz katarakt ameliyatı için kollar sıvandı - Son Dakika

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ile üç yerel hastane arasında imzalanan protokol kapsamında bölgede 1 yılda 4 bin ücretsiz katarakt ameliyatı yapılması hedefleniyor.

AID ile İdlib'de sağlık hizmeti veren Babülhava Hastanesi, İbn-i el-Heysem Hastanesi ve el-Hikme Hastanesi arasında imzalanan protokole Sadakataşı Derneği de bağışta bulunarak destek oldu.

Protokol kapsamında kurumlar biner katarakt ameliyatı gerçekleştirecek ve toplamda 4 bin katarakt hastası göz sağlığına kavuşacak.

AID'in Genel Başkanı Uzm. Dr. Mevlit Yurtseven, AA muhabirine yaptığı açılamada, katarakt ameliyatı ihtiyacının bir an önce azaltılması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Katarakt ameliyatlarını ücretsiz gerçekleştireceklerini söyleyen Yurtseven, "Bu kendi göz merkezimiz ile Suriye'de aktif olarak çalışan göz merkezleri arasında gerçekleştirdiğimiz ortak bir çalışma. Bizler arkadaşlarımızı malzeme ve lojistik yönünden de destekleyeceğiz." dedi.

AID Genel Başkanı Yurtseven, amaçlarının tüm ameliyatları 1 yılda gerçekleştirmek olduğunu belirterek projeye destek olan Sadakataşı Derneği yetkililerine teşekkür etti.