4'üncü nar festivali yapıldı - Son Dakika

Çiftçileri desteklemeyi hedeflediklerini ifade eden Ramazan, " Nar yetiştiricileri ürünlerini festivalde ziyaretçilere sergiliyor. Barışın mimarları olduğumuzu, terörist olmadığımızı herkese göstermek istiyoruz. Umarım önümüzdeki yıllardaki festival Esed rejimi güçlerinden uzakta, Esedsiz ve Rusyasız düzenlenir." şeklinde konuştu.

Festivali düzenleyenlerden Cubran Ramazan AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldenin "rejim güçlerinden kurtuluşunun" 4. yıl dönümü münasebetiyle bu festivali düzenlediklerini söyledi.

Beldede yetiştirilen nar türlerinin görücüye çıktığı festivalde yöresel yemekler ve el sanatları da sergilendi. Etkinliğe bölge halkı büyük ilgi gösterdi.

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