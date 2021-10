IF WEDDİNG FASHİON İZMİR KAPILARINI AÇMAYA HAZIRLANIYOR - Son Dakika

İZMİR'de 16-19 Kasım 2021 tarihlerinde Fuarizmir'de düzenlenecek olan IF Wedding Fashion İzmir, moda ve gelinlik sektörü temsilcilerini yurt dışından çok sayıda alıcıyla buluşturacak.

Ticaret Bakanlığı himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği partnerliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nın tanıtım toplantısı Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı. Toplantıya İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, MTK Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Salkım, Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Avcı ve İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Esin Özyiğit ile birlikte çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. 9 ilden 160 katılımcısı ile 19 bin metrekare net alanda düzenlenecek fuarda, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Sakarya'dan gelecek katılımcılar için tek tip özel stant kurulacak. Ziyaretçi çalışmaları kapsamında Rusya, İtalya, Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu, İran, Türki Cumhuriyetler'den temsilciliklerle çalışıldı. Sektörün talebi doğrultusunda belirlenen ülkelerde Almanya, Amerika, Belçika, Danimarka, Hollanda, İngiltere ve Polonya'dan alıcılara ulaşıldı. Yurtdışı saha çalışmaları ise moda ve gelinlik sektörünün önemli ihracat kapılarından olan Almanya, Belçika, Danimarka, Hollanda, İtalya, Katar, Polonya ve Rusya'ya gerçekleşti.

"GELİNLİK TASARIMLARI YARIŞACAK"

İZFAŞ, fuar kapsamında 12.Gelinlik Tasarım Yarışması'nı düzenliyor. 'Uyanış' teması ile düzenlenen yarışmada birinci olan tasarımcı, 12 bin 500 TL ile 'Performans Defilesi' düzenleme hakkı elde edecek. Yarışma ikincisine EGSD tarafından 10 bin TL'lik ödül verilecek; yarışmanın üçüncüsü ise 7 bin 500 TL ödül alacak. Toplantının açılışında konuşan İZFAŞ Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Yiğit, fuarın her yıl dünyanın dört bir yanında moda ve tasarım tutkunlarını bir araya getirdiğine dikkati çekerek, "IF Wedding Fashion, İzmir ve Türkiye'nin nitelikli koleksiyonlarını dünyaya tanıtıyor. İZFAŞ'ın 2020 yılında fiziksel olarak düzenlenen son sektörel fuarı olan 14. IF Wedding Fashion İzmir, pandemi öncesi son ticari anlaşmalara da imza atarak sektör için nefes olmuştu. 15. IF Wedding Fashion İzmir ise, 2021 yılında İZFAŞ'ın gücü ve teşvikleri ile sektörün üzerindeki pandemi etkisini silecek. Burcu Esmersoy'un sunumuyla düzenlenecek etkinliklerden birisi de 12'inci gelinlik tasarım yarışması olacak. Organizasyon kapsamında tam 15 finalist sahneye çıkacak" dedi.

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, bir önceki fuarın 2020 yılı ocak ayında düzenlendiğini söyleyerek o organizasyon sayesinde sektörün yüzünün güldüğünü dile getirdi. Alıcı şöyle devam etti: "Son 1.5 yıldır pandemi pek çok etkinliğin iptal edilmesine neden oldu. Fuarımızdan hiçbir zaman vazgeçmedik. Daha iyi nasıl geliştirebiliriz diye çalıştık. En önemli taleplerden biri özel standların hazırlanmasıydı. Bu talepleri karşılamak için yoğun çaba sarf ettik. İZFAŞ olarak son 1,5 ay içerisinde 7 tane fuar açtık. Uzun bir aradan sonra nitelikli ziyaretçiler getirerek satışların gerçekleştirilmesini sağladık."

İZTO'DAN ÜYELERİNE FUAR DESTEĞİ

Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Salkım, üyelere 2018 yılından bu yana verilen İZTO'nun teşvikini bu yıl için 30 metrekareye çıkardıklarını söyledi. Uluslararası fuarlarda bu teşviklerin verildiğini kaydeden Salkım, "İZTO Başkanımız Mahmut Özgener'e çok teşekkür ediyorum. Odaya üye olan tüm firmalar bu teşviki alabiliyor" dedi. Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul ise konuşmasında 15 yıl önce derneklerinin önderliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ile birlikte bu fuarı başlattıklarını belirterek, "Şu ana kadar yapılan tüm fuarlar başarılıydı. 2020 ocakta yaptığımız son fuar sektöre artılar kattı. Katılımcı sayımız şu anda 160 ve daha 1 ay zaman var. Bu sayının 200'ü geçeceğini sanıyorum" dedi. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş da İzmir'in hem aşılama hem de vaka konusunda Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir il olduğuna dikkati çekerek Avrupa'dan çok ziyaretçi gelmesini umduklarını kaydetti.