İGART Sanat Projeleri Yarışması'na 1 Kasım'a kadar başvurulabilecek - Son Dakika

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, kültür ve sanatın buluşma noktası İGART Sanat Projeleri Yarışması'na katılımın 1 Kasım'da sona ereceğini bildirdi.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Sanata açılan kapı İGART'ın Sanat Projeleri Yarışması'nda yerini al. 35 yaş altı tüm katılımcılara açık. Bireysel veya grup olarak katılma imkanı. 1.000.000? telif ödülü. Son başvuru tarihi: 1 Kasım 2021." ifadelerine yer verildi.