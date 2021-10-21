Iğdır'da kayalıklarda mahsur kalan koyunları AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan koyunlar, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Yukarı Akdaş köyünde Mehmet Tutulmaz ve Hasan Ortaoğlan'a ait 1 keçi ve 7 koyunun dağlık alanda kaybolması üzerine köylüler arama çalışması başlatıp jandarmadan yardım istedi.

Köylülerin ihbarıyla köye giden jandarma ve AFAD ekipleri, arazide drone ile arama yaptı. Bu aramalar sonucu, keçi ve koyunların köydeki kayalıklarda mahsur kaldığı anlaşıldı.

Keçi ve koyunlar, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kurtarılıp sahiplerine teslim edildi.