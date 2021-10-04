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Minibüs ile pikap çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Minibüs ile pikap çarpıştı: 3 yaralı

04.10.2021 13:52

Minibüs ile pikap çarpıştı: 3 yaralı Iğdır'da minibüs ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Minibüs ile pikap çarpıştı: 3 yaralı

IĞDIR - Iğdır'da minibüs ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karaağaç Mahallesi Şehit Vahap Akar Caddesi'nde meydana geldi. Ana yolda ilerleyen 76 M 0361 plakalı araca ara sokaktan çıkan 76 AE 671 plakalı pikap çarptı. Çarpmanın etkisi ile minibüs devrildi. Devrilen minibüsteki yolcular büyük panik yaşarken, olayda 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ve polis ekiplerinin de bulunduğu kaza bölgesinde ise trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Minibüs olay yerine çağrılan çekici ile çekilirken, pikap ise bir araç ile olay yerinden çekildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Minibüs ile pikap çarpıştı: 3 yaralı
Minibüs ile pikap çarpıştı: 3 yaralı
Minibüs ile pikap çarpıştı: 3 yaralı
Minibüs ile pikap çarpıştı: 3 yaralı

Minibüs, Iğdır, Şehit, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs ile pikap çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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