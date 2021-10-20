Sonbahar renklerine büründü - Son Dakika

Türkiye'nin en doğusunda bulunan Iğdır'ın gözde doğal güzelliklerinden olan Üçkaya Vadisi ve Aras Nehri yatağında yer alan Kars'ın Kağızman ilçesi sonbahar renklerine büründü.

Aras Dağları'nın eteklerinde, Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bulunan vadinin bitki örtüsü, sonbaharda sarı, kırmızı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarıyla kaplandı.

Yörenin en gözde doğa turizmi alanlarından olan, akarsuyu, patika yolları ve çeşitli bitki örtüsü gibi zenginlikleri bir arada barındıran Üçkaya Vadisi, şu sıralar farklı renklere bürünen bitki örtüsüyle ilgi çekiyor.

Özellikle içinde bulunan ağaçların ve meyve bahçelerinin sararmasıyla masalsı görüntüler oluşan vadi, sonbahar mevsiminde ayrı bir güzellik sunuyor.

Üçkaya köyü sakinlerinden Kurban Sarcan, AA muhabirine, Üçkaya köyünün bölgenin doğal güzellik açısından en güzide yerlerinden olduğunu söyledi.

Vadinin doğal güzellikleri nedeniyle yoğun ilgi çektiğini belirten Sarcan, "Köyün güzelliği bambaşka, herkesi cezbediyor. Sonbaharda doğaya baktığınızda tüm renk tonlarını görebiliyorsunuz, şu anda renkler iç içe girmiş durumda." dedi.

Sarcan, özellikle vadiyi görmek için çevre illerden birçok ziyaretçinin köye geldiğini aktararak, "Komşu illerden buraya gezmeye gelenler var, ziyaretçiler son derece ilgi gösteriyor. Köyümüzde doğal güzelliklerin yanı sıra birçok nimet de var. Köyümüzde meyvesinden tahılına kadar her şey yetişiyor." diye konuştu.

"Üçkaya Vadisi sonbaharda görülmeye değer doğal güzellik sunuyor"

Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü (FGD) Başkanı Muhammed Akkuş ise vadinin sunduğu doğal zenginliğiyle dikkati çektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Üçkaya Vadisi, ilkbahar ve kışın olduğu gibi sonbaharda da görülmeye değer doğal güzellik sunuyor. Vadinin içinde dereler, kayalıklar ve rengarenk ağaçlar bulunuyor. Sonbaharda ağaçların sararmasıyla ciddi bir doğal güzellik ve manzara ortaya çıkıyor. Son zamanlarda da Üçkaya Vadisi'nin ününün artmasıyla birçok ziyaretçi bu bölgeye gelmeye başladı. Doğayı, geziyi ve fotoğrafı seven tüm doğaseverlerin burayı görmesini öneriyoruz."

Kars'ta ise Aras Nehri havzasında yer alan Kağızman ilçesindeki bitki örtüsü, sonbaharda birbirinden farklı renkler sunuyor.

Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen ve şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak adlandırılan coğrafi işaret tescilli elma ve kayısı bahçeleri de sonbahar renkleriyle güzel görüntüler oluşturdu.