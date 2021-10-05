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İhalesini kaybettiği tesisi boşaltmayınca canından oldu - Son Dakika

İhalesini kaybettiği tesisi boşaltmayınca canından oldu

05.10.2021 10:06
İhalesini kaybettiği tesisi boşaltmayınca canından oldu, System.String[]

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Bozkurt ilçesinde ihalesini kaybettiği katı atık tesisini boşaltmayan işletmeci ile yeni işletmeciler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Bozkurt ilçesinde ihalesini kaybettiği katı atık tesisini boşaltmayan işletmeci ile yeni işletmeciler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Bozkurt Belediyesi tarafından ilçedeki katı atık bertaraf tesisinin işletmesini 5 yıl önce 3 yıllığına alan Mehmet Arat, kardeşi Hüseyin Erat ile birlikte ilçeye yerleşerek çalışmalara başladı. Sözleşmesi dolmasına rağmen tesisi tahliye etmeyen işletmeci, tahliye kararına rağmen işletmeyi boşaltmaya yanaşmadı. Son olarak alınan tahliye kararının ardından belediye de tesis için yeniden ihaleye çıktı.

İhaleye yeniden giren ancak kaybetmesine rağmen katık atık bertaraf tesisini tahliye etmeyen iki kardeş ile işletme hakkını yeni alan firmanın yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahla kavgaya dönüşmesi sonucu av tüfeğiyle vurulan Mehmet Erat ve kardeş Hüseyin Erat yaralandı. Durum ağır olan Hüseyin Erat, ambulansta hayatını kaybederken, hayati tehlikesi bulunmayan ağabeyi Mehmet Erat hastanede tedavi altına alındı.

Tesiste yaşanan olayın daha da büyümemesi için Polis Özel Hareket ekipleri, bölgede önlem aldı. Polis ekipleri silahlı kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı, Denizli, Bozkurt, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İhalesini kaybettiği tesisi boşaltmayınca canından oldu - Son Dakika


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