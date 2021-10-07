İHH, Afganistan'da 15 bin ihtiyaç sahibine yardımda bulundu - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, insani krizin yaşandığı Afganistan'da başlatılan kampanyayla 15 bin kişiye yardım ulaştırıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 25 yıldır bölgede faaliyet yürüten İHH, 18 milyon insanın yardıma muhtaç olduğu Afganistan'da, "Yalnız Bırakma" sloganıyla bir yardım kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında İHH ekipleri, önce Afganistan'ın başkent Kabil ile diğer kentlerine çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek durum tespiti yaptı.

Daha sonra hayırseverlerin destekleriyle bu bölgelerde gıdaya muhtaç olan ailelere insani yardım gerçekleştirildi. Son süreçte İHH, en ücra köylerde yaşayan yetim aileleri ve engelli vatandaşlardan, mülteci kampları ve hastanelere kadar birçok farklı sahada bu çalışmaları uyguladı. Yaklaşık 60 tonu bulan yardımlardan 15 bin kişi istifade etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı, Amerika'nın ülkeden çekilmesiyle Batılı kurumların bir çoğunun da Afganistan'dan ayrıldığını kaydetti.

İHH olarak daha önce ülkede nasıl çeşitli çalışmalar yaptılarsa yine aynı şekilde Afgan halkının yanında olduklarını ifade eden Aynacı, başlattıkları kampanyayla hastanelerin de gıda ve medikal malzeme ihtiyaçlarını giderdiklerini anlattı.

Ziyaret gerçekleştirdikleri bölgelerde 2-3 gündür hiçbir gıdaya ulaşamayan insanlarla karşılaştıklarını belirten Aynacı, "Savaşla birlikte Afganistan'da 1 milyonu aşkın bir yetim nüfusundan bahsediliyor. Biz de hem Yetim Sponsorluk Sistemimizle 2 bin yetimi geleceğe hazırlıyor hem de başkent Kabil'de bulunan Kardeşlik Yetimhanesi ile onlarca yetim kardeşimizin barınma, eğitim ve gıda ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Başlattığımız kampanya ile de özellikle kırsal kesimde bulunan fakir ailelere, engellilere ve yetim ailelere gıdanın yanı sıra battaniye desteğinde bulunuyoruz. Buradaki kriz sona erene dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Hayırseverler, İHH'nin Afganistan'daki kampanya ve projeleriyle ilgili vakıf sitesinden bilgi alıp destekte bulunabiliyor.