İHH, İdlib'de 16 bin 239 briket ev inşa etti - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib bölgesinde "Mazluma Çatı Olalım" sloganıyla 16 bin 239 briket evin inşa edildiği bildirildi.

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yazılı açıklamasında, Suriyeli savaş mağdurlarının yaralarını sarmak için 11 yıldır insani yardım çalışması yürüttüklerini belirtti.

Savaşın başladığı ilk andan bu yana Reyhanlı, Kilis ve Şanlıurfa'daki bölge ofisleriyle mazlum Suriye halkını desteklediklerini bildiren Tahiroğlu, ülkede kalıcı eserler bırakmak için sağlık merkezinden evlere, okul binalarından mescitlere ve su kuyularına kadar çok sayıda yapı inşa ettiklerini anlattı.

Tahiroğlu, çadıra alternatif olarak geliştirdikleri briket ev projesiyle ilgili de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"2020 yılı içerisinde başlattığımız briket ev projesi kapsamında 75 farklı alanda binlerce aile eve kavuştu. 28 alanda ise inşaat çalışmaları sürüyor. Çadıra bir alternatif olarak geliştirdiğimiz bu proje, bağışçılarımız nezdinde çok büyük teveccüh gördü. Yaklaşık 1,5 yıl önce 'Mazluma Çatı Olalım' sloganıyla başlatılan proje kapsamında İdlib'de 24 metrekare genişliğinde 1+1 konseptinde 16 bin 239 ev inşa ettik. Proje hedefimiz olan 21 bin 676 ev rakamına ulaşmak için çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor."