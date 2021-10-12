İHH'nin İdlib'de açtığı 22 su kuyusundan 75 bin kişi faydalanıyor - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib bölgesinde açılan 22 su kuyusuyla günlük ortalama 75 bin kişinin temiz su ihtiyacının karşılandığı bildirildi.

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yazılı açıklamasında, savaş mağduru sivillerin yanlarında olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Suriye'deki en temel ihtiyaçlardan birinin temiz içme suyu olduğuna işaret eden Tahiroğlu, 15 yerleşim yerinde açtıkları 22 su kuyusundan her gün ortalama 75 bin kişinin faydalandığını anlattı.

Tahiroğlu, bölgede çok sayıda sığınmacı kampı bulunduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Açtığımız kuyular genel olarak kampların içerisinde bulunuyor. Kamplara uzak mesafede yaşayan insanlara da tankerlerle su ulaştırıyoruz. Su kuyularının açılış ve işletim aşamalarında düzenli olarak kontrolü sürdürülüyor. İdlib bölgesinde 4 milyonu aşkın sivil barınıyor. Haliyle altyapı konusunda ciddi problemler yaşanıyor. Bu nedenle alanında uzman ekiplerce kuyuların açılma aşamasından başlayarak suyun düzenli olarak ailelere teslimine kadar çok ciddi hassasiyet gösteriyoruz. Bu konuda verimliliği daha da artırabilmek amacıyla geçtiğimiz yıl itibarıyla Su Kuyusu Derneği ile de müşterek çalışmalara başladık."