İHH'nin İdlib'de açtığı ebelik bölümü ilk mezunlarını verdi - Son Dakika

İHH İnsani Yardım Vakfının, Suriye'nin İdlib ili kırsalında açtığı Hayat Üniversitesinin ebelik bölümünden 40 öğrenci, 4 yıllık eğitimin ardından mezun oldu.

Suriye'deki iç savaş boyunca Beşşar Esed rejimi ve Rus saldırılarıyla yüzlerce sağlık merkezi hedef alındı. Söz konusu saldırılarda çok sayıda sağlık personeli ya hayatını kaybetti ya da ülke dışına kaçmak zorunda kaldı.

İHH, İdlib'deki iç savaş mağduru halkın sağlık hizmetlerinden mahrum kalması için 2017'de İdlib'de Hayat Üniversitesi açarak tıp fakültesi, diş hekimliği, hemşirelik okulu, ebelik ve acil tıp teknisyenliği bölümleri kurdu.

Üniversitede, 13 uzman eğitimci tarafından 108 kız öğrenciye eğitim veriliyor. Ayrıca üniversitede anatomi, ebeliğe giriş, doğum bilgisi, farmakoloji, anne-çocuk sağlığı ve klinik uygulama gibi dersler de yer alıyor.

Hayat Tıp Bilimleri Üniversitesi Ebelik Anabilim Dalı Eğitim Danışmanı Fatima Naasan, AA muhabirine yatığı açıklamada, ebelik bölümünden 4 yıllık pratik ve teorik eğitimin ardından ilk 40 öğrenciyi mezun ettiklerini söyledi.

Ders kitapları ve müfredatın genel olarak Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) ortaya konan en son uluslararası protokollere uygun olduğunu vurgulayan Naasan, "Üniversitede eğitim veren hocalar, kadın hastalıkları ve doğum alanında uzmanlaşmış doktordan oluşuyor. Fakülteden mezun olan öğrenciler bir süre hemşirelikte pratik yaptıktan sonra ebe olarak çalışmaya başlıyor." ifadelerini kullandı.