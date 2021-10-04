Üye Girişi
İHH, Suriye'de 9 ayda 70 milyon ekmek dağıttı - Son Dakika

İHH, Suriye'de 9 ayda 70 milyon ekmek dağıttı

04.10.2021 14:04
İHH, Suriye'de 9 ayda 70 milyon ekmek dağıttı, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere yılın 9 ayında 70 milyon ekmek ulaştırıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere yılın 9 ayında 70 milyon ekmek ulaştırıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki yardım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Ekmeklerin Suriye'deki bölge halkının damak tadına uygun ve 3 gün bozulmadan saklanacak şekilde üretildiğini anlatan Tahiroğlu, şunları kaydetti:

"İHH olarak Reyhanlı, Kilis ve Suriye'de kurduğumuz fırınlarla ekmeğe ulaşmakta zorluk çeken ailelere ulaşıyoruz. Haftanın 6 günü fırınlarımızda ekmek üretimi yapılıyor. Bu yılın ilk 9 aylık zaman diliminde 70 milyon ekmek, Suriye'nin İdlib, Afrin, Azez, el Bab, Cerablus, Tel Abyad, Rasulayn gibi bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Yaklaşan kış ayı nedeniyle bölge genelinde yardım çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz."

İHH, Suriye'de 9 ayda 70 milyon ekmek dağıttı
İHH, Suriye'de 9 ayda 70 milyon ekmek dağıttı
İHH, Suriye'de 9 ayda 70 milyon ekmek dağıttı
İHH, Suriye'de 9 ayda 70 milyon ekmek dağıttı
İHH, Suriye'de 9 ayda 70 milyon ekmek dağıttı

Suriye, Kilis, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH, Suriye'de 9 ayda 70 milyon ekmek dağıttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fark şimdiden göründü! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon ayarı geliyor 14:11 Fark şimdiden göründü! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon ayarı geliyor Ali Koç'un 14:06 Ali Koç'un "Yeni forvetleri nasıl buldunuz?" sorusuna verdiği cevap kahkahaya boğdu Boşanma aşamasındaki kocası, sarıldığı anda bıçağı saplayıp 13:56 Boşanma aşamasındaki kocası, sarıldığı anda bıçağı saplayıp "Ölümümden kendim sorumluyum" notu yazdırmış
Bin 200 rakımda yetişen ceviz, kilosu 30 liradan satılıyor 13:38 Bin 200 rakımda yetişen ceviz, kilosu 30 liradan satılıyor Mesut Özil'in formasını Pereira'nın önüne bırakmasının detayları ortaya çıktı 13:34 Mesut Özil'in formasını Pereira'nın önüne bırakmasının detayları ortaya çıktı İlk sezonu beğeni toplayan Squid Game, hangi mesajları veriyor? 12:46 İlk sezonu beğeni toplayan Squid Game, hangi mesajları veriyor?
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı 12:25 Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor 12:06 Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor

Son Dakika Haberleri
14:12 Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il
14:06 Ali Koç'un "Yeni forvetleri nasıl buldunuz?" sorusuna verdiği cevap kahkahaya boğdu
14:05 Yeni uygulama İstanbul ve Ankara'da devreye giriyor! Taksiciler cep telefonlarını pos cihazı olarak kullanabilecek
13:57 Oyuncu Bartu Küçükçağlayan sosyal medyada baba olacağını duyurdu
13:56 Boşanma aşamasındaki kocası, sarıldığı anda bıçağı saplayıp "Ölümümden kendim sorumluyum" notu yazdırmış
13:34 Mesut Özil'in formasını Pereira'nın önüne bırakmasının detayları ortaya çıktı
13:30 Selçuk Bayraktar, Aziz Sancar'ın elini öptüğü anları anlattı
12:53 Son Dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu
12:50 Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a kimlikli gönderme
12:46 İlk sezonu beğeni toplayan Squid Game, hangi mesajları veriyor?
Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il         
14:12
Yeni uygulama İstanbul ve Ankara'da devreye giriyor! Taksiciler cep telefonlarını pos cihazı olarak kullanabilecek Yeni uygulama İstanbul ve Ankara'da devreye giriyor! Taksiciler cep telefonlarını pos cihazı olarak kullanabilecek         
14:06
15 yıldır İstanbula gitmeyen vatandaşa arka arkaya ceza kesiliyor 15 yıldır İstanbula gitmeyen vatandaşa arka arkaya ceza kesiliyor         
13:57
İstanbul'da polisin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da polisin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık savaş alanına döndü         
13:51
Kasiyerin markete kilitlediği hırsızlık zanlısı, vatandaşların tüm tedbirlerine rağmen camı kırarak kaçtı Kasiyerin markete kilitlediği hırsızlık zanlısı, vatandaşların tüm tedbirlerine rağmen camı kırarak kaçtı         
13:38
Son Dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu Son Dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu         
12:53
2 bin yıllık lahidin üzerindeki 2 bin yıllık lahidin üzerindeki "Mezarımı rahatsız etmeyin" bedduası görenleri şaşırtıyor         
12:39
Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var         
12:18
Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi         
11:46
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti         
10:38
Skandalı ses kaydı ortaya çıkardı! Görevli, burnu kanayan çocuğa şiddet uyguladı; okul yönetiminin savunması pes dedirtti Skandalı ses kaydı ortaya çıkardı! Görevli, burnu kanayan çocuğa şiddet uyguladı; okul yönetiminin savunması pes dedirtti         
10:00
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi         
09:10
Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun         
07:06
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 14:23:59. #1.11#
SON DAKİKA: İHH, Suriye'de 9 ayda 70 milyon ekmek dağıttı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement