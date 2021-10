İİT üyesi ülkelerin genç girişimcileri Karabağ'ın imarı için Bakü'de bir araya geldi - Son Dakika

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, "Azerbaycan işgalden kurtarılan bölgenin kalkınması için geniş kapsamlı işler gerçekleştiriyor. Dost ülkelerin iş adamlarını Karabağ'ın kalkınmasında yanımızda görmek isteriz." dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) tarafından "Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi" düzenlendi.

Azerbaycan Ekonomi ve Kültür bakanlıklarının himayesinde düzenlenen zirvenin açılış toplantısına Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferit Gayıbov, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Mahmut Erol Kılıç, ICYF Başkanı Taha Ayhan, KOBİA Başkanı Orhan Memmedov ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda Türkiye'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da yer aldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov, tarihi Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasında kendilerine destek veren ülke ve uluslararası kurumlara teşekkür etti.

Cabbarov, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) iş birliği açısından önemli bir platform olduğunu belirterek "Azerbaycan işgalden kurtarılan bölgenin kalkınması için geniş kapsamlı işler gerçekleştiriyor. Dost ülkelerin iş adamlarını Karabağ'ın kalkınmasında yanımızda görmek isteriz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan da işgalden kurtarılan bölgelerin kalkınmasında KOBİ'lerin, tarımın ve demiryollarının önemine işaret etti.

Aşan, "Bir yere canlılık gelecekse KOBİ'lerle gelecek. İşgalden kurtarılan topraklara KOBİ'lerin de çekilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Tarım çok önemli hale gelecek. Aynı zamanda tarımın finansmanı da önemli hale gelecek. Ziraat Bankasının tarımın finansmanı konusunda neredeyse 100 yıllık tecrübesi var. Bu konuda tecrübelerini Azerbaycan'la paylaşıyor." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez ise Bakanlık olarak Azerbaycan'a tüm alanlarda katkı ve desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.

Dönmez, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 2,5 milyar dolar civarında olduğunu, bu rakamın artması gerektiğini kaydederek, "Ulaşım kolaylaşırsa ticaret de kolaylaşacak. Girişim sermayesinin önemi. Faiz düzeninden kurtulmamız lazım. Bu bizim genetik kodlarımıza aykırı. Faizle bir yere gelemeyiz." ifadelerini kullandı.

"Ümit ediyorum ki bu dayanışma İİT bünyesindeki Müslüman ülkeler arasında da olsun"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Karabağ zaferinin "tek millet iki devlet" anlayışının güzel bir tezahürü olduğunu söyledi.

İşgalden kurtarılan toprakların uzun yıllar boyunca işlenmediğini hatırlatan Erdoğan, toprakların gerçek sahiplerine dönmesiyle kısa zamanda yapılan altyapı ve üstyapı projelerinin çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:

"Orada yapılan imar faaliyetlerine tarihi eserlerin restorasyonuyla başlanılmış olması çok değerli. Bu bölgenin turistik potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. İnanıyorum ki bugünkü toplantıya gelen girişimciler Karabağ'ın bu potansiyelinin açığa çıkarılmasına, İslam dünyasının da iş birliği içerisinde çalışmasına olanak sağlayacaktır. Karabağ zaferi şunu göstermiştir; Kardeş ülkelerin birbirleriyle dayanışması her zaman olumlu sonuçlara gebe olmaktadır. Türkiye ile Azerbaycan'ın dayanışmasının ne kadar muvaffak olduğunu gördük. Ümit ediyorum ki bu dayanışma İİT bünyesindeki Müslüman ülkeler arasında da olsun. Türk Konseyi ülkeleri arasında da benzer dayanışmanın tezahürlerini görmek istiyoruz."

ICYF Başkanı Ayhan da İİT üyesi ülkelerin girişimcilerinin 30 yıldan sonra işgalden kurtarılan Karabağ topraklarının ihyası için bir araya getirdiklerini belirtti.

Ayhan, "İstiyoruz ki gençler, iş adamları ve İslam ümmeti Karabağ zaferine sahip çıktıklarını göstersin. İş birliğinden doğan zafer yeni zaferlere kapı açsın. Yeni bir girişimcilik ekosisteminin oluşturulmasına yönelik çeşitli adımlar atılacak. Sadece kar amaçlı değil medeniyetimizi de gözeten, süreklilik olması için de gençleri de kapsayan bir yaklaşım belirliyoruz." dedi.

Zirvede, Erdoğan ve Aliyev'in açılışını yaptığı Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü tanıtıldı

Dost Agropark Genel Müdürü Mehmet Zeki Tuğrul ise dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Zengilan'da temelini attığı Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü'nü anlattı.

Tuğrul, Zengilan'da çalışmalara 6 ay önce başladıklarını, bölgenin tarımsal açıdan kalkınması için çaba harcadıklarını söyledi.

Bölgeye ilk gittiklerinde tahrip edilmiş kent ve şehirlerle karşılaştıklarını hatırlatan Tuğrul, "O günden bugüne geldiğimiz noktada Azerbaycan devleti tüm dünyaya örnek olacak tarzda bir çalışma ortaya koydu. Bunun meyvelerini şimdi görüyoruz." dedi.

Tuğrul, bölgedeki binlerce hektar arazinin işgal döneminde yıllarca işlenmediğini, organik tarıma elverişli ve verimli olduğunu belirterek "Mayınla ilgili ciddi sıkıntı vardı. Binlerce hektar araziyi mayınlardan temizlemek, sürmek, ekmek, bitki üretmek gibi bir süreç bizi bekliyordu. Azerbaycan mayın noktasında da bölgedeki arazileri hızla temizliyor. Biz de Karabağ'da entegre bir tarım tesisi kurma aşamasındayız. Üç fazdan oluşan yatırımımız olacak. Birinci fazın temelini cumhurbaşkanlarımız attı. Altı bin hektara yakın alanda tarımsal üretim, sonrasında 10 bin başlık angus besi çiftliği, entegre et üretimi tesisi kuracağız. Nihai hedefimiz 'Made in Karabağ' markasıyla orada yetiştirdiğimiz et ve tarım ürünlerini önce Azerbaycan ve Türkiye'ye sonra uluslararası pazara sunmaktır." diye konuştu.

Zirve, Azerbaycanlı ünlü şair ve düşünür Nizami Gencevi'ye adandı

İki gün devam edecek zirvede fuar, panel, kültürel etkinlik ve network çalışmaları yapılacak.

Bakanlar, hükümet yetkilileri, uluslararası örgütlerin temsilcileri start-up'lar, uluslararası yatırımcılar ve gençlik temsilcilerinin bir araya geldiği zirvede, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerdeki genç girişimcilerin güçlendirilmesi, bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması hedefleniyor.

Etkinlikte gıda ve tarım teknolojisi, yeşil sanayi, finans teknolojisi, oyunlar ve uygulama, çevre ve yenilenebilir enerji, akıllı teknoloji, havacılık ve uzay teknolojileri ile lojistik ve akıllı şehir teknolojileri alanlarındaki 50 start-up bir araya gelerek çalışmalarını sergiledi.

Zirvenin en önemli konu başlıkları arasında Karabağ'a yatırım çekilmesi ve bölgenin sürdürülebilir kalkınması konusu geliyor. Bu kapsamda zirvenin teması "İslam İşbirliği Teşkilatı İçinde Yatırım Fırsatlarını Artırmaya Doğru: Karabağ'da Barışı ve Kalkınmayı Sürdürmek İçin Yatırım" olarak belirlendi. Düzenlenecek çalıştaylarda işgalden kurtarılmış bölgelerde en hızlı iyileşme için öneri ve fikirlerini paylaşabilecek tüm paydaşlar bir araya gelecek.

Zirve aynı zamanda, 12. yüzyılın en büyük şair ve düşünürlerinden Nizami Gencevi'ye adandı. Bu kapsamda, "Yatırım Kararlarında Kültürel Ölçümler" konulu bir panel düzenlenerek 800 yıl önce yaşamış şairin düşüncelerinin modern piyasa ekonomisine nasıl yansıdığı müzakere edilecek. Panelde, rekabetçi bir uluslararası iş ortamındaki yatırım kararlarında ülkelerin yerel kültür algılarının önemi ve rolü de tartışılacak.