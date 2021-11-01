İkamet bahçesindeki motosiklet çalındı - Son Dakika

Adıyaman'da, bir ikametin bahçesinde bulunan motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt mahallesi Maraşlılar Cami yakınlarında bulunan bir ikametin bahçesindeki Mahmut Mermer'e ait 02 AAL 290 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz şahıs ayada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark eden Mahmut Mermer, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri motosikletin bulunması ve olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN